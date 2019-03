Als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft reist Handballtorwart Ralf Berger im März zu den Special Olympics nach Abu Dhabi. Nach zwei nationalen Goldmedaillen wurde der Wehrer Sportler nominiert und wird mit seinem Trainer Patrick Ehmig und 163 weiteren Sportlern um eine Goldmedaille kämpfen.

Der gebürtige Enkendörfler Ralf Berger tritt im Unified Team an, welches sich aus Sportlern mit und ohne geistige Behinderung zusammensetzt. "Für uns ist es eine Premiere, bisher waren nur das traditionelle Handballteam bei den Special Olympics vertreten", freut sich auch sein Trainer Patrick Ehmig. Er selber habe lange aktiv Handball gespielt, sein Vater Volker Ehmig leitet die Sparte Handball beim Förderverein Special Olympics Hochrhein. Zum Verein ist er durch die geistige Behinderung seiner Schwester gekommen: "In die Trainerrolle bin dann ich rein gewachsen."

Delegation aus 163 Athleten

Am 8. März trifft sich die deutsche Delegation aus 163 Athleten und Unified Partnern sowie den 52 Trainern in Frankfurt, um dann gemeinsam nach Abu Dhabi zu reisen. Neben der Akklimatisierung und dem vorbereitenden Training steht dann natürlich auch die Besichtigung der Stadt auf dem Programm. "Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier am 14. März beginnen dann bereits die Klassifizierungsspiele", erklärt Berger.

Je nach Spielpensum wolle er sich aber auch andere Wettkämpfe ansehen. Besonders spannend: das Radrennen findet auf der Formel 1-Rennstrecke statt.

Per Zufall zum Handball

Zum Handball selbst sei er zufällig gekommen "Ich habe Wind davon bekommen, dass eine neue Abteilung gegründet wurde und bin einfach hingegangen". Sieben Jahre steht der knapp 1,90 Meter große Hüne nun schon für die Unified Mannschaft des Förderverein Special Olympics Hochrhein im Tor, 2016 ging es zum ersten Mal mit dem Team zur deutschen Meisterschaft nach Hannover. Zurück kamen die Athleten mit der Goldmedaille, welche sie 2018 in Kiel verteidigen können.

Chancen schlecht abschätzbar

"Wir sind natürlich sehr motiviert, gut zu spielen", so Berger. Wie die Chancen dafür stehen, unter den 15 Handballmannschaften einen vorderen Platz zu erreichen, lässt sich aber noch nicht sagen, so Ehmig; "Wir treten zum ersten Mal als Unified Team an, wissen also nicht, wie gut unsere Konkurrenzen sind".

Zudem gebe es im Bereich Behindertensport keine internationalen Ligen oder Wettkämpfe neben den Special Olympics, in denen man sich mit ausländischen Teams messen könne. Für die Sportler sind die Special Olympics zudem eine einmalige Gelegenheit, erklärt Ehmig: Um möglichst vielen Athleten die Möglichkeit zu bieten, an den Weltwettkämpfen teilzunehmen, wird jedes mal ein neues Team zusammengestellt.

Als Mitglied der Nationalmannschaft habe der Sport auf jeden Fall eine größere Rolle in seinem Leben eingenommen, erklärt Berger. Der 42-Jährige ist seit seiner Jugend wegen einer Psychose in Behandlung. Nach stationären Therapien ist diese Störung der Wahrnehmung, die sich zum Beispiel in Halluzinationen oder manisch-depressiven Episoden äußern kann, bei Ralf Berger medikamentös gut eingestellt. "Den Sport habe ich auch aus gesundheitlichen Gründen begonnen", erklärt Berger: durch die Medikamenten habe er leider an Gewicht zugenommen.

Er lebt in einer eigenen Wohnung in Wehr, und arbeitet auf einer Dreiviertelstelle als Vermessungstechniker in Waldshut.

Arbeit hilft bei Trainingsvorbereitung

Die Arbeit habe ihm auch bei der Wettkampfvorbereitung geholfen: "Ich bin im Außendienst unterwegs und dann halt einmal mehr den Berg rauf gelaufen." Zusätzlich habe er verstärkt auf seine Ernährung geachtet. Für den Wettkampf habe ihm auch sein Glaube zusätzlich Kraft gegeben: "Das gibt mir nochmal Stärke, um den Siegeswillen zu vollenden". Sein Team hat er auf drei großen Lehrgängen kennengelernt zuletzt beim großen Abschlusstraining mit dem Bundesligaspieler Finn Lübke.

Familie kann nicht mitfliegen

Seine Familie und Freunde würden nicht mitreisen, so Berger. Die Reisekosten würden allgemein viele abhalten, so auch Ehmig. Die Reise der Athleten werde zum großen Teil vom Verband Special Olympics Deutschland (SOC) getragen, den Rest trägt der Förderverein Special Olympics Hochrhein. Der Verein sammelt selbst sehr aktiv Spenden, veranstalte Events wie das Sponsorenschwimmen oder veranstalten Verkaufsaktionen zu Weihnachten "Wir arbeiten viel für die Sichtbarkeit der Sportler und unterstützen auch andere Vereine dabei", so Ehmig.

