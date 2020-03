von sk

Wehr – Nun hat auch die Grundschule auf der Zelg einen eigenen Förderverein: Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen und ermöglichen“ wurde am Montag der Förderverein Grundschule Wehr gegründet.

Aktionen geplant

Der Förderverein Grundschule Wehr mit den Vorstandsmitgliedern Andrea Thoma, Anna Berger, Jessica Fleischer, Stefanie Köpfer und Tanja Frommherz unterstützt die schulischen und außerschulischen Aktivitäten der Kinder in der Grundschule am Standort Wehr. Ziel der Vereinstätigkeit ist es, Mittel zur Finanzierung verschiedenster Bereiche zu beschaffen, Aktionen mit Schülern und Lehrern zu organisieren und in Zusammenarbeit mit dem Träger zu realisieren. Damit sollen die Rahmenbedingungen für alle Kinder an der Grundschule verbessert und die Schule dort finanziell unterstützt werden, wo die staatlichen Mittel nicht ausreichen oder fehlen. Der Verein finanziert seine Tätigkeit durch Mitgliedsbeiträge, Geld- und Sachspenden sowie Sponsorengelder.

Bislang gab es auf der Zelg den „Förderverein des Schulzentrums Wehr“, der für die Belange der dortigen Schulen arbeitete. Außerdem gibt es eigene Fördervereine für die Grundschule Öflingen sowie die Talschule.

Kontakt zum neuen Förderverein ist per E- Mail (foev.gs@schulen-wehr.de) möglich. Der Verein ist auch im sozialen Netzwerk Facebook vertreten.