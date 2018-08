von Maria Schlageter

Die Freiwillige Feuerwehr Wehr musste sich jüngst von einem treuen Einsatzgefährten verabschieden: dem SW 2000. Das Fahrzeug diente der Wehrer Feuerwehr seit stolzen 37 Jahren, egal ob im Einsatz bei Löscharbeiten, oder zu Übungszwecken – der SW 2000 hat stets guten Dienst getan. Nach knapp 40 aktiven Jahren wurde der SW 2000 nun aus dem Fuhrpark ausrangiert, da er technisch nicht mehr den heutigen Standards entspricht. Im Verhältnis betrachtet, hat das Fahrzeug sogar schon das Greisenalter erreicht: „Man sagt, dass ein Fahrzeug etwa 25 Jahre lang hält, bei guter Pflege etwas länger“, erklärt der Wehrer Abteilungskommandant Marco Testa.

Das nun im Ruhestand befindliche Fahrzeug gehörte zum Typ Schlauchwagen und diente somit vordringlich zur Wasserversorgung im Löscheinsatz. „Es hatte 2000 Meter Schläuche an Bord, daher auch der Name“, weiß Testa. Als der SW 2000 im Jahr 1981 im neuen Zustand nach Wehr kam, war das Fahrzeug noch im Besitz des Bundes, bevor es dann in den Besitz der Stadt Wehr überging. Über die Stadt, welche im Übrigen im Besitz der meisten örtlichen Feuerwehrfahrzeuge ist, wurde der SW 2000 nun auch verkauft. „Das Fahrzeug war gut in Schuss, so konnten wir es für einen adäquaten fünfstelligen Betrag verkaufen“, berichtet Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz. Die letzte Fahrt ging schließlich zu einer Firma für Sonderfahrzeuge in Neuenburg, die sich auf alte Einsatzfahrzeuge spezialisiert hat. „Dort wird das Fahrzeug restauriert und dann weiterverkauft“, berichtet Testa. Was genau nach der Restauration des SW 2000 mit dem Vehikel passieren wird, bleibt also ungewiss. Ein „Einsatz“ als Oldtimermodell sei ebenso möglich, wie ein Weiterverkauf ins Ausland, meint Testa.

Video: Feuerwehr Wehr

Abgelöst als ältestes Einsatzfahrzeug wurde der SW 2000 nun vom Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, das mit einem Alter von 20 Jahren derzeit die meisten Einsatzjahre bei der Wehrer Feuerwehr zählt. Allerdings sind auch seine Tage im hiesigen Gerätehaus bald gezählt, wie Testa ankündigt. „Wir ersetzen dann zwei Fahrzeuge mit einem neuen“, erklärt der Abteilungskommandant. Eins zu eins sollen die ausgedienten Fahrzeuge jedoch nicht ersetzt werden. Vielmehr müssen sie einem technisch ausgebesserten Modell weichen. „Das neue Fahrzeug wird nach einem ganz anderen Konzept aufgebaut sein“, sagt Testa. Demnach kann es mit verschiedenen Elementen aufgestockt werden, also je nach Einsatz „spezifisch bestück werden“, so Testa. Die Ausschreibung für das neu konzipierte Fahrzeug soll noch in diesem Jahr erfolgen, sodass der Generationswechsel im Feuerwehrfuhrpark möglichst bald komplett vollzogen sein wird.

