22.05.2018 18:33 Markus Baier Wehr Wehrer Bürgermeister Thater reicht Brennet-Chef Denk die Hand: Rückkehr zu "ordentlicher Verhandlungsführung" wäre wünschenswert

Der Schlagabtausch zwischen Wehrs Bürgermeister Michael Thater und Brennet-Chef Stephan Denk setzt sich weiter fort. Erneut haben sich beide Seite in Form von offenen Briefen im Hinblick auf die verfahrene Situation rund um das Wehrer Brennet-Areal zu Wort gemeldet. Doch Bürgermeister Thater würde gerne wieder einen konstruktiveren Weg einschlagen, wie er in seiner jüngsten Replik betont. Er lädt Denk zur Rückkehr an den Verhandlungstisch ein.