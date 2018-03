Wehr Wehrer Bahnhofsplatz in neuem Glanz: Nach zehnjähriger Sanierung kommt die Abschlussrechnung

Der Projektleiter Roland Hecker präsentiert dem Gemeinderat die Abschlussrechnung zum Sanierungsgebiet Bahnhofsplatz, dessen "Aufwertung" rund 2,5 Millionen Millionen Euro gekostet hat.

Mit der Zustimmung des Gemeinderats zur Schlussrechnung konnte das Sanierungsgebiet „Bahnhofsplatz“ offiziell zum Ende gebracht werden. In den vergangenen zehn Jahren wurde der Bereich für über zwei Millionen Euro aufgewertet. Man habe sich damals bewusst für die Sanierung des Bereichs um den Bahnhof entscheiden, so Bürgermeister Michael Thater im Rückblick. Im Anschluss an die vorher erfolgte Umgestaltung der Innenstadt sowie dem damals neuen Anschlusses Mitte zur Ortsumgehung sei dies der richtige Schritt gewesen. Der von Beginn der Maßnahmen an zuständige Projektleiter Roland Hecker von der Kommunalentwicklung (KE) präsentierte nun den Gemeinderäten die Schlussrechnung und fasste am Dienstag die verschiedenen Maßnahmen nochmals zusammen. Insgesamt wurden vom Land Fördermittel in Höhe von 1,15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, dazu musste von der Stadt nochmal gut 760 000 Euro aufgebracht werden. In der Endrechnung komme man mit allen Kosten und Ausgaben auf einen Endbetrag von knapp 2,5 Millionen Euro für die gesamte Sanierung, so der Projektleiter. Eine Herausforderung war der Erwerb des ehemaligen Minimal-Areals, erinnerte der Bürgermeister. Auch mit den aktuellen Besitzern habe es Unstimmigkeiten gegebene, so Gemeinderat Paul Erhart, der sich aber insgesamt über den positive Entwicklung freute.

Einen langen Atem habe man auch bei der Sanierung der denkmalgeschützten Fassade des Polizeipostens am Bahnhofsplatz gebraucht. Nach großer Verzögerung musste ein neues Fachunternehmen gefunden werden, schließlich konnte die Sanierung im Dezember 2017 beendet werden. „Betrachtet man den verhältnismäßigen Umfang, haben wir viel erreicht mit wenig Mitteln“, freut sich Gemeinderat Eugen Mulflur (FW). „Man sieht, dass man einen langen Atem braucht, um ans Ziel zu kommen“, so CDU-Gemeinderat Paul Erhart auch in Hinblick auf das neue Sanierungsgebiet Brennet. Der Gemeinderat stimmte der Schlussrechnung einstimmig zu.