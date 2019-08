von sk

Erstmalig wurden Deutsche Meisterschaften in zehn verschiedenen Sportarten in Berlin veranstaltet. Mit von der Partie waren Wehrer Athleten. Seit Längerem sind Julia und Benjamin Schneider eine feste Größe über die Kurzhürden beim TV Wehr. Beide erreichten über 100 Meter beziehungsweise 110 Meter Hürden das Halbfinale. Für Julia Schneider bedeutete dies Rang 10 in 13.72 Sekunden, sie verpasste nur knapp den Endlauf. Ihre Bestleistung über 100 Meter Hürden liegt bei 13.60 Sekunden, gelaufen für Old Boys Basel in der Schweiz.

Wehr-Brennet Spaß am Sport steht beim Füchslecamp mit der SpVgg Brennet-Öflingen im Vordergrund Das könnte Sie auch interessieren

Benjamin Schneider kam ebenfalls an seine Bestleistung von 14.65 Sekunden über 110 Meter Hürden heran, gelaufen für den TV Wehr in Mannheim. In Berlin lief Benjamin Schneider 14.80 Sekunden und erreichte Platz 16.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Carolin Gottschalk, beim TV Wehr groß gewordene Hochspringerin, jetzt für den TSV Bayer 04 Leverkusen startend, zeigte einen hervorragenden Wettkampf in ihrem ersten Jahr in der Frauenklasse. Schon im Frühsommer stellte Carolin Gottschalk im schweizerischen Muttenz ihre persönliche Bestleistung von 1.80 Meter ein. Mit übersprungenen 1.75 Metern belegte Carolin Gottschalk in Berlin in einem spannenden Finale Platz 8 und war sichtlich stolz, mit der Deutschen Seriensiegerin Marie-Laurence Jungfleisch dabei zu sein.

Regionalsport Hochrhein Carolin Gottschalk Achte bei Deutschen Meisterschaften in Berlin Das könnte Sie auch interessieren

Noch weitgehend unbekannt ist das Standup-Paddeln, welche in Berlin ebenfalls Deutsche Meisterschaften ausrichtete. Nachdem sie souverän den Endlauf der besten vier erreichte, erkämpfte sich die Wehrerin Tanja Ecker einen nicht erwartenden dritten Platz.