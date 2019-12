von Gerd Leutenecker

Ein Kirchenkonzert des Akkordeon-Generationenorchesters Sound Mix unter der Woche in der evangelischen Friedenskirche gehört in der Adventszeit fast schon zum Standard in der Stadt. Fast 70 Besucher lauschten der abwechslungsreichen Musik. Im vergangenen Jahr noch zusammen mit dem Kirchenchor, saßen die Akkordeonisten am Dienstagabend alleine im Altarraum. Anna Kisner dirigierte beherzt das Orchester, Pfarrer Peter Hasenbrink gab Erklärungen zum Programmablauf. Als 15-köpfiges Generationenorchester kann sich Sound Mix auf langjährige Akkordeonspieler und frisch reingewachsene Nachwuchsmusiker verlassen.

Die variantenreiche Abwechslung der Musikrichtungen ist ein ausgezeichnetes Stilelement. Von der Klassik bis ins Musical-Genre reicht das Repertoire. Samt Zugabe sind in knapp einer Stunde 14 Stücke von Sound Mix vorgetragen worden. Das unverwechselbare Timbre vom Akkordeon bringt immer wieder eine andere Musikwahrnehmung zu Stande. Gestartet hatte das Konzert mit einem Präludium. Voluminös setzte sich das Orchester gegen das pünktlich startende Abendgeläut der Glocken dreistimmig in Szene. Hasenbrink schmunzelte: „Ein musikalisches Miteinander, das eine liebevolle Herausforderung“ sei. Die Klassiksparte wurde anschließend in Richtung Folk verlassen. Angelehnt an die schottischen Dudelsacktöne im „Highland Cathedral“ wirkte eine Flöte im ständigen Duett mit Solo-Akkordeonspielern. Ein klassisch-schottisches Tattoo war bildlich vorstellbar, zwar ohne Marschieren und Exerzieren aber die Breite des Altarraums bot Ton-Varianten aus jeder Richtung.

„Der Blutkreislauf ist richtig schön in Schwung gekommen“, merkte Hasenbrink hier an. Nach dem melancholischen Grundcharakter von Memory aus dem Musical Cats kam die Pop-Ballade von Rod Stewart; Sailing wirkt mit Akkordeon noch sanfter und der schleppende Wind in den Segeln war vorstellbar. Der anschließende Marsch sorgte für reichlich Zwischenapplaus, Volksfestcharakter in der Kirche, später auch Tanzmusik, waren stimmungsvoll arrangiert. Rockiges, etwas Punk von den „Toten Hosen„ und final das „Feliz Navidad„ waren im Jahresabschlusskonzert vom Wehrer Akkordeonorchester Sound-Mix zu hören. Die konzentrierten Gesichter der Musiker lösten sich nach dem großen Beifall der Besucher rasch in ein anschließendes entspanntes Miteinander.