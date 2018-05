Wehr Wehr feiert seine 50-jährige Verschwisterung mit Bandol in diesem Jahr mit Gästen aus Frankreich nach

Nach einem Fest ohne Delegation aus der französischen Partnerstadt Bandol im vergangenen Jahr, wird die 50-jährige Freundschaft mit Wehr nun nachgefeiert. Dafür kommen Delegationen aus den Partnerstädten – auch aus Nettuno in Italien und Onex in der Schweiz – zum "Sommer in Wehr".

Nachdem die Stadt Wehr das 50-jährige Bestehen der Verschwisterung mit der französischen Partnerstadt Bandol im vergangenen Jahr noch ohne Gäste aus Frankreich feiern musste, soll es in diesem Jahr dafür umso festlicher werden. „Vive la France“ wird das Motto des Stadtfestes „Sommer in Wehr“ lauten. Das gab Bürgermeister Michael Thater in der Hauptversammlung des Freundeskreises Städtepartnerschaften bekannt. „Das soll ein Wochenende werden, an das man sich noch lange erinnern wird“, machte auch Roland Fricker, Vorsitzender des Freundeskreises, deutlich, dass man Großes vorhabe.

In Sachen Verschwisterungsfeier verlief das Jahr 2017 holprig. Schuld daran war die unruhige politische Lage in Bandol. Erst mit dem überraschenden Besuch von Thaters neuem Amtskollegen Jean-Paul Joseph zum "Sommer in Wehr" kam die Sache schließlich ins Rollen. Pläne wurden geschmiedet, wie die Jumelage wieder mit mehr Leben erfüllt werden könnte. Im Herbst reiste beinahe der vollständige Wehrer Gemeinderat nach Bandol und eine Jugendmannschaft des FC Wehr trat zu einem Fußballturnier an der Côte D’Azur an.

Am Samstag, 30. Juni, findet der "Sommer in Wehr" statt und in diesem Rahmen soll die Verschwisterung nun so gefeiert werden, wie sich viele dies schon zum 50-jährigen Bestehen vorgestellt hatten. Eine Delegation von 40 Personen aus Bandol erwartet Thater, außerdem Delegationen aus Nettuno in Italien und Onex in der Schweiz, mit denen die Stadt Wehr ebenfalls Freundschaften pflegt.

Wenn das Wetter mitspielt, soll schon am Freitag, 29. Juni, ein Fest mit den Gästen auf dem Schlössle stattfinden. Am Samstagabend werde dann aber auf jeden Fall in der Stadthalle ein offizieller Festabend stattfinden. Jugendmannschaften aus Bandol, Nettuno und Wehr werden an diesem Tag ein Fußballturnier austragen und der gesamte Sommer in Wehr soll im Zeichen der Verschwisterung und der europäischen Einheit stehen.

Besonders in Zeiten, in denen Spaltung und Nationalismus immer mehr zunehmen, sei es wichtig, sich an die gemeinsamen Werte zu erinnern, machte Thater deutlich. Noch wird kräftig geplant, der Freundeskreis werde sich einbringen, versprach Roland Fricker. Das vergangene Jahr sei sicher nicht ganz einfach gewesen, aber dennoch interessant, fasste Fricker seine Gedanken rund um das Jubiläum zusammen.

Der Verein sei mit seinen 110 Mitgliedern aber gut aufgestellt. Die Reise der Jugendmannschaft des FC Wehr nach Bandol sponserte der Freundeskreis mit 400 Euro und trug damit zur Völkerverständigung bei, so Fricker. Vom Vorsitzenden des FC, Matthias Kaiser, habe er dafür ein Dankesschreiben erhalten. Außerdem stellte Roland Fricker etwas richtig: Zwar würden er und seine Frau Jutta keine weiteren Gruppenreisen nach Bandol planen und organisieren, das bedeute jedoch nicht, dass diese Gruppenreisen gar nicht mehr stattfinden würden. Es gebe Gespräche, wie es mit diesen Reisen weitergehen könne.

Den Vorsitz im Freundeskreis behält Fricker jedoch bei. Sowohl er als auch Schriftführer Clemens Thoma und Beisitzer Rolf Kammerer wurden einstimmig wiedergewählt.