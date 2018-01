Wehr Wehr bewirbt sich um Zentralspital

Mit 13 Fürsprechern, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat die Bewerbung Wehrs um das Zentralklinikum. Der potenzielle Standort wäre die Gemarkung "Rheinau-Nagelfluh", zwischen Bahnhof Wehr-Brennet und Rhein.

Mit großer Mehrheit stimmte der Gemeinderat gestern für die Bewerbung als möglicher Standort für das neue Zentralspital. Damit wird die Stadt Wehr nun offiziell mit der Fläche im Gebiet Rheinau-Nagelfluh am Auswahlverfahren des Landkreises teilnehmen. Überraschenden Rückenwind gab es bereits aus Bad Säckingen: Bereits am Montag teilte Bürgermeister Alexander Guhl mit, dass man den Wehrer Vorschlag unterstütze. In Bad Säckingen gebe es keine geeignete große Fläche, so Guhl zur Begründung.

Wenn Wehr zentral genug für eine Kreismülldeponie ist, dann auch wohl für ein Krankenhaus – durchaus kämpferisch gab sich Bürgermeister Michael Thater, als es im Gemeinderat um die Wehrer Bewerbung ging. Zwar halte er selber die Chancen eines Zuschlags für "sehr gering", so der Bürgermeister. Allerdings gäbe es nicht viele mögliche Standorte im Kreis und das vorgesehene Grundstück am Rheinufer erfülle zumindest auf den ersten Blick die vom Kreistag gewünschten Kriterien: das etwa rechteckige Grundstück mit einer Größe von 60 000 Quadratmetern verfügt über gute Verkehrsanbindungen an Schiene und Straße. Außerdem kann es zügig bebaut werden, denn ein Großteil der Fläche befinde sich bereits im Besitz der Stadt. Das Überschreiten der Gemarkungsgrenze von Bad Säckingen sei ebenfalls kein Problem, so der Bürgermeister. Bedauerlich sei allerdings, dass im Falle einer Bebauung die Stadt einen beliebten Naherholungsfläche am Rhein verliere. Sollte sich Bad Säckingen doch noch zu einer Bewerbung entscheiden, werde man diese unterstützen, so Thater.

Das sagen die Gemeinderäte

"Unser geografisches Schicksal ist die Randlage," so Bernhard Stockmar (CDU), "aber aus taktischen Gründen sollten wir uns auch mal etwas trauen!" Stadträtin Karin Gallmann (SPD) schloss sich dem an, denn schließlich sei Wehr "immerhin die drittgrößte Stadt im Landkreis". Claudia Arnold (Grüne) sah ebenfalls mit Blick das Argument der Kreismülldeponie die Wehrer Grenzlage als weniger relevant. "Wir müssen auch mal bei einer guten Sache hier rufen", so Arnold. Von Seiten der Freien Wähler gab es hingegen kritische Stimmen: "Wir sollten Realpolitik betrieben, ein Säckinger Standort scheint da aussichtsreicher", so Christoph Schmidt, der sich bei der anschließenden Abstimmung enthielt. Als "sinnlos" bezeichnete Martina Meyer (FW) die Idee: "Es ist von vornherein klar: Das wird nichts." Zusammen mit Hans-Peter Felber und Eugen Mulfur stimmte die Stadträtin gegen den Vorschlag. Wenig optimistisch zeigte sich auch Wolfgang Meier (Rep). Er hoffe, dass der neue Standort insgesamt nicht zu weit weg von Wehr gefunden werde. Mit insgesamt 13 Fürsprechern, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat schließlich die Bewerbung.