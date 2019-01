Frank Wölfl heißt der künftige Wehrer Kulturamtsleiter, der am 1. April die Nachfolge von Reinhard Valenta antritt. Der gebürtige Ludwigsburger ist 49 Jahre alt und ein ausgewiesener Theater-Mann. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung als Industriekaufmann, um dann einige Jahre als freischaffender Photograph und danach als Theater-Regisseur zu arbeiten.

Schon während seines Studiums der Kulturwissenschaften an die Universität Hildesheim arbeitete er am Theater in Stuttgart, 2009 wechselte er ans Theater nach Baden-Baden, wo er als Chef-Disponent tätig war. Seit Mitte 2017 bis Ende 2018 war er als Kulturreferent der hessischen Stadt Biedenkopf beschäftigt. In Biedenkopf – mit 13000 Einwohnern etwa so groß wie Wehr – betreute Wölfl die ganze Palette des kleinstädtischen Kulturlebens, vor allem aber die dortigen Schloss-Festspiele. Frank Wölfl hat sich im Bewerbungsverfahren gegen 56 Konkurrenten durchgesetzt. Derzeit ist er in Wehr auf Wohnungssuche.