Wehr Wegkreuzretter in Wehr: Ihnen liegt der Erhalt der Wegkreuze auf Gemarkung Wehr am Herzen

Wegkreuzretter in Wehr: Ihnen liegt der Erhalt der Wegkreuze auf Gemarkung Wehr am Herzen

Die Wehrer Wegkreuzretter werfen regelmäßig ein Auge auf die Kleindenkmäler in Wehr. Jüngst lassen sich das christliche Symbol an der Ecke Wald-/Meierhofstraße erneuern.

Rechtzeitig zu Pfingsten bekam der Ortsteil Niederwehr wieder sein Gedächtniskreuz zurück. Das an der Ecke Wald-/Meierhofstraße stehende Kreuz war vor Wintereinbruch von den Wehrern Wegkreuzrettern demontiert worden. Eigentlich sollte das christliche Symbol gar nicht entfernt, sondern nur der unansehnlich gewordene Corpus zur Restaurierung abgenommen werden. Dabei stellte sich aber heraus, dass das Holz des Kreuzes morsch und teilweise anfault ist, hier also mehr als nur eine Reparatur nötig sein wird.

Die Gruppe um Organisator Norbert Hauf entschied sich daraufhin spontan für eine Erneuerung des Kreuzes. Da man noch gutabgelagertes Eichenholz in Reserve hatte, konnte Zimmermeister Bühler bald daran gehen, ein neues Kreuz nach Muster und Größe des bisherigen anzufertigen. Blechner Kolofrat besorgte das Kupferdach. Feinarbeiten wie Schleifen und Lackieren besorgten die Männer der Wegkreuzinitiative. Das Niederwehrer Kreuz hat eine ganz eigene Geschichte. Es soll aus Dankbarkeit von den dortigen Bewohnern errichtet worden sein, weil sie an einem Himmelfahrtstag vor über 150 Jahren bei einem schweren stundenlangen Gewitter mit Hochwasser ohne Schaden an Mensch und Tier geblieben sind. Ein Inferno soll es gewesen sein, was damals über die Niederwehrer hereinbrach, wie aus alten Notizen hervor geht. Und die Niederwehrer gelobten damals noch mehr.

Eine Wallfahrt nach Säckingen zu Fridolin dem "Heiligen der Fluten" wollen sie als Dank alljährlich unternehmen. Was sie auch dann taten. Ein späterer Wehrer Pfarrer wandelte das Versprechen in den bekannten "Niederwehrer Gelöbnisgottesdienst" um. Dieser fand dann stets an Christi Himmelfahrt statt, solange bis sich niemand mehr um dieses Gelöbnis kümmerte. Geblieben ist das Kreuz am ehemaligen Haus Völkle, wohin es im Zuge von früheren Straßenbauarbeiten versetzt wurde. Das jetzt erneuerte Kreuz ist der erste Teil von weiteren Aufgaben, die sich die Wegkreuzretter für 2018 vorgenommen haben. Als nächstes soll ein marodes Kreuz beim Ulihof ersetzt werden. Danach wird man jene 8 bis 10 Kreuze streichen, welche wieder einen neuen Lackauftrag benötigen. Inzwischen kümmern sich die Wegkreuzretter schon 29 Jahre um die Kleindenkmäler sowie Erinnerungs- und Gedenkkreuze auf Gemarkung Wehr, wie Uwe Kratt, der alles für die Gruppe dokumentiert, sagt. Was dieser fehle seien mehr jüngere Helfer, denn einige seien bereits gehörig jenseits vom Pensionsalter.