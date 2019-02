Mit mehr als 100 Mitgliedern sind die Leisechlimmer heute eine der größten Wehrer Zünfte. In diesem Jahr feiern sie ihr 50-jähriges Bestehen und blicken gemeinsam auf ihre Wurzeln zurück. Diese schlugen einige Bürger des Wehrer Ortsteils Enkendorf im Januar 1969. Elmar Schönauer wurde damals zum ersten Zunftmeister ausgerufen. Der bald gefundene Name für die neue Zunft heißt so viel wie „Geizkragen“ und stammt aus dem ortstypischen Vokabular der Wehrer.

Der Name soll dabei jedoch weniger auf den Geiz der Enkendörfler anspielen, als auf deren Listigkeit und Bauernschläue. Die dem Namen alle Ehre machenden schlitzäugigen und hochwangigen Masken wurden von Ernst Krozinger entworfen.

Bauernbluse und Zipfelmütze

Das Kostüm besteht aus einer Bauernbluse, Kniebundhose oder langem Rock, verschiedenfarbigen Kniestrümpfen und einer Zipfelmütze – eben genau wie man sich echte Landsmänner und -frauen vorstellt. Dabei darf auch nicht die traditionelle bäuerliche Ausrüstung wie Holzgabeln und –rechen und mit reichlichen Gaben gefüllte Holzkörbe, die von den Frauen mitgeführt werden, nicht fehlen. Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, tragen die männlichen Leisechlimmer ein schweres Glockengeläut, das sie bei Umzügen ertönen lassen.

Die Leisechlimmer, die seit 2015 von Zunftmeister Florian Ernst angeführt werden, sind heute für ihr reges Vereinsleben bekannt und daher eine wichtige Zunft für das Gelingen der Wehrer Fasnacht. Eine kleine Jubiläumsfeier anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Zunft hat es zur Eröffnung der Fasnacht bereits gegeben. Im kleinen Rahmen wurde gemeinsam auf die fasnächtlichen Aktivitäten der Zunft in all den Jahren zurückgeblickt. Neben vielen schönen Bildern wurden auch einige zunftinterne Geheimnisse wie die Gründung des Waiefestes und dessen Anfangszeiten gelüftet.

„Das Fest wurde ins Leben gerufen, um ein Startkapital für die Beschaffung eines eigenen Kostüms zu erwirtschaften. Zu Beginn backten noch die Frauen („Waienweiber“) und nach dem durchschlagenden Erfolg wurde die Produktion in die Bäckerei Albietz in Wehr verlegt“, erläutert Florian Ernst. Ein weiterer Höhepunkt sollte der Wehrer Nachtumzug mit anschließendem Eröffnungsball sein, der als Jubiläumsumzug für die Leisechlimmer fungierte.

Starker Zusammenhalt

Am Fasnachtsmontag werden die Leisechlimmer zudem den Hemdglunkiumzug durch das Enkendorf anführen. „Im Sommer wird es ein großes Helferfest geben“, verrät der Cliquenchef. „Unsere Clique zeichnet sich besonders durch den starken Zusammenhalt junger und älterer Mitglieder aus“, zieht Ernst ein Fazit. Dies sei in der 50-jährigen Tradition der Gruppe immer so gewesen und werde die Leisechlimmer auch in Zukunft gegenüber anderen Cliquen hervorheben.