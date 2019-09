von Richard Kaiser

So weiträumig die Gemarkung Wehr sich zeigt, so umfangreich ist ihr geschichtlicher Inhalt. Dies ist aus der von Fridolin Jehle verfassten Chronik der Stadt Wehr zu ersehen, doch auch beim heimatgeschichtlichen Rundgang im Wehrer Stadtmuseum. Die territoriale Entwicklung der Gemeinde galt 1557 als abgeschlossen, was in der sogenannten Talordnung zum Vorschein kommt.

Etwas besser sind die Häuser aus dem Enkendorf abgebildet. | Bild: Richard Kaiser

Als Anhang enthält die Talordnung die Grenzbeschreibung der Wehrer Gemarkung, früher als Bann bezeichnet. „Zur Zeit der Talordnung war die Wehrer Banngrenze allerdings schon seit langem in ihrer genauen Führung festgelegt, und der Bannbeschrieb erwähnt Marksteine, die schon lange vorher gesetzt waren. Die Mark war aber nicht durchwegs ausgesteint, dazwischen wurden natürliche Besonderheiten, wie Felsen oder auffallende Bäume, ebenfalls als Grenzzeichen verwendet“, so Jehle.

Der noch immer gültige Markstein unweit der Straße nach Bergalingen, der heute die Gemeinden Wehr und Rickenbach voneinander abgrenzt, wurde 1557 erwähnt, ist aber bedeutend älter. | Bild: Richard Kaiser

Einer dieser Marksteine steht noch immer an der Bergalinger Grenze, wo die Herrschaft Wehr mit der Grafschaft Hauenstein zusammenstieß. Er trägt auf der Wehrer Seite das Schönauer Wappen mit seinen drei Ringen und auf der anderen Seite die Tanne, das Hauensteiner Symbol.

Gemäß der Talordnung wurde der Stein also lange vor 1557 an dieser Stelle gesetzt und ist demnach mindestens der zweitälteste noch immer gültige Grenzstein im Landkreis Waldshut. Sein Pedant ist der Markstein zwischen der Grafschaft Hauenstein und der Stadt Säckingen, der bereits in einer Grenzbeschreibung der Grafschaft Hauenstein von 1467 erwähnt wurde und heute als Dreimärker zwischen den Gemarkungen Säckingen, Rippolingen und Harpolingen dient.

Die Wehrer Karte von 1733 ist aufgrund einer Grenzfestlegung gegenüber den Ortschaften Eichsel, Hasel und Gersbach entstanden. Darin sind noch das „Alte Schloss“ (Bärenfels) und das „Schloss“ (Werrach) in ihrer ursprünglichen Form hervorgehoben. | Bild: Richard Kaiser

Ein Jauchert sind 36.000 Quadratschuh

Der Wehrer Grenzbeschreibung wurde keine Karte beigegeben. Eine Gemarkungskarte wurde aufgrund einer Anordnung der vorderösterreichischen Regierung indessen 220 Jahre später erstellt, in der die alsdann vollzählig vorhandenen Marksteine dargestellt sind.

Es ist der „Plan über die Herrschaft Wehr“ von Geometer Thomas Walz, der eidesstattlich erklärte, dass er das 7476 Jauchert große Gebiet nach dem vorgeschriebenen Maß, die Jauchert zu 36 000 Quadratschuh Wiener Maß, richtig abgemessen und den Plan im Maßstab von 300 Ruthen, die Ruthe zu zehn Wiener Schuh, 1777 gezeichnet hat.

Da einem Wiener Schuh 31,61 Zentimeter entsprechen, ergibt ein Jauchert 36 Ar. Thomas Walz hat demnach seinerzeit die Größe der Gemarkung Wehr mit 2691 Hektar ermittelt und den Plan im Maßstab 1:6000 gezeichnet, wie es sich anhand der Maßstabsleiste am unteren Kartenrand, die 15,8 Zentimeter lang ist, errechnen lässt.

Landwirtschaftliche Nutzung in Karten vermerkt

Wer sich den 1,50 x 1,10 Meter großen Plan über die Herrschaft Wehr, der sich im Wehrer Stadtmuseum befindet, zu Gemüte führt, kann darin neben den einzelnen Gebäuden auch die Abgrenzung der Nutzungsarten und deren Flächeninhalt ablesen. Beispielsweise wurden 1777 noch auf 11,9 Jauchert (4,3 Hektar) Rebenanbau betrieben.

Nachdem die vorderösterreichische Ära zu Ende war und 1806 das Großherzogtum Baden entstand, wurde auf einer gesetzlichen Grundlage 1852 landesweit die Katastervermessung eingeführt. Die Gemarkung Wehr war mit dieser Grundstücksvermessung in den 1890er Jahren an der Reihe. Sie brachte für die Gemarkung eine Fläche von 2782 Hektar mit sich, die sich gegenüber der Vermessung von 1777 um lediglich drei Prozent unterscheidet.

Dies ist für den ehemaligen Geometer Walz ein gutes Ergebnis, war doch seine Ausrüstung mit Messtisch, Diopterlineal, Kompass und Messkette sehr spartanisch gegenüber der des Katastergeometers, der bereits mit Theodolit und zentimetergenauen Messstangen ausgestattet war.

Die Gemarkung Wehr (ohne die nach wie vor selbständige Gemarkung Öflingen) umfasst gegenwärtig 2745 Hektar. 37 Hektar weniger als vor 125 Jahren, was in erster Linie daran liegt, dass der Mettlen-Hof und seine Umgebung zwischenzeitlich der Gemarkung Gersbach einverleibt wurde.

Ein Ergebnis der Katastervermessung war der Übersichtsplan von 1894. In ihm sind sämtliche Flurnamen enthalten, die größtenteils noch heute ihre Daseinsberechtigung haben. | Bild: Richard Kaiser

„Geriksboden“ verweist auf den Galgen

Eine weitere historische Karte im Wehrer Stadtmuseum ist mit dem Jahr 1733 beschriftet und zeigt die „Weerische Land und Ban Schaidung gegen die Marg Gräfische Dörffer als Haasel, Ayen und Gerspach“. Darin grenzt sich Wehr gegenüber den Hoheitsgebieten von Hasel, Eichen und Gersbach ab.

In der Karte ist noch der Standort des früheren Galgens enthalten, dessen Umgebung die Bezeichnung „Hochgericht“ hat. Daraus ist wohl der heute Flurname „Geriksboden“, rechts der Alten Schopfheimer Straße, entstanden, der allem Anschein nach „Gerichtsboden“ heißen sollte. Seit Menschengedenken steht dort ein Holzkreuz, das 1961 durch ein Steinkreuz ersetzt wurde. Der historischen Karte nach befand sich der Galgen aber weiter westlich, im Flienkerholz.