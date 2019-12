„Ich warne davor, sich an einer solchen Sammlung zu beteiligen“, so Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz auf Anfrage unserer Zeitung. Dahinter stecke nach seiner Erfahrung kein guter Zweck oder eine bedürftige Familie, sondern ein organisiertes Gewerbe. Es gebe auch keine Garantie, dass alle Gegenstände tatsächlich mitgenommen werden. Wenn Dinge liegen bleiben sollten, gelte das Verursacherprinzip – und die ursprünglichen Besitzer müssten die Sachen wieder entsorgen. Früher habe ein Sammlungsgesetz solche ungenehmigten Sammlungen verhindert, dieses Gesetz sei aber abgeschafft worden, so Schmitz. Möglicherweise verstoße die Aktion aber gegen das Abfallwirtschaftsgesetz. Das Landratsamt Waldshut hat auf Anfrage mitgeteilt, die Rechtmäßigkeit einer solchen Sammlung überprüfen zu wollen. Ein Ergebnis lag bis zum gestrigen Redaktionsschluss noch nicht vor. „Grundsätzlich sind Sammlungen, die nicht rechtzeitig bei der unteren Abfallrechtsbehörde angekündigt wurden, illegal“, so ein Sprecher der Behörde. Ob eine solche Ankündigung erfolgt ist, konnte am Dienstag nicht geklärt werden.