Wehr "Wahlkampf mit bitterem Beigeschmack"

SÜDKURIER-Interview mit Bürgermeister Michael Thater, der am Sonntag mit 73,9 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde.

Herr Thater, in einer ersten Stellungnahme nach der Wahl haben Sie von einem „bitteren Beigeschmack“ gesprochen, den der Wahlkampf hinterlassen hat. Was meinen Sie damit?

Nach meinem Verständnis ist Politik in einer Demokratie der offene Wettstreit um die besten Ideen. Die Beteiligten sollten dabei mit offenem Visier diskutieren – und gerne auch engagiert streiten. Deshalb hatte ich mir auch einen guten Mitbewerber gewünscht; im Zweifel werde ich in einer offenen sachlichen Auseinandersetzung nur noch besser. Was ich aber nur schwer ertrage, ist Intrige und Hintenrum-Agieren oder gar Heckenschützentum, wie es leider in den vergangenen Wochen vorgekommen ist. Das passt nicht zu unserer Stadt – und das hat Wehr auch nicht verdient. Hier haben einige Wenige leider ein negatives Bild unserer Stadt produziert.

Es hat tatsächlich bis zur letzten Wahlkampfveranstaltung am vergangenen Donnerstag gedauert, bis offene Kritik geäußert wurde. Da war beispielsweise die Rede von „fehlender Bürgernähe“. Hat Sie das überrascht?

Es hat mich verwundert. Ich bekam aber von vielen Seiten rückgemeldet, dass dies objektiv auch nicht stimmt. Bürgernähe ist für mich ganz wesentlich für mein politisches Handeln. Kaum ein Bürgermeister besucht so viele Hauptversammlungen von Vereinen wie ich oder ist bei Festen so regelmäßig präsent. Hinzu kommen unzählige Altersjubilare, die ich persönlich besuche. Jeden Monat biete ich Bürgersprechstunden an. Und wer möchte, kann mich 24 Stunden am Tag per Mail erreichen. Es ging mir schon immer darum, dass der Bürger einen möglichst kurzen Weg zu seinem Bürgermeister hat.

Bürgernähe ist das eine, die Bürger in den kommunalpolitischen Prozess einbeziehen, das andere. Die Zahl der Bürgerversammlungen in den letzten acht Jahren war tatsächlich überschaubar.

Mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2017 gab es jedes Jahr in Wehr Bürgerversammlungen oder ähnliche Veranstaltungen.

Warum gab es zum Thema „Spital und Gesundheitsversorgung“ keine Bürgerversammlung? Das ist doch ein Thema, das die Bürger wie kein zweites beschäftigt hat. Muss man da die Menschen nicht besser mitnehmen?

Das Thema Spital ist nun tatsächlich kein städtisches Thema, sondern ein originäres Thema des Landkreises. Hier wäre es aber sicherlich angemessen, wenn der Landkreis Informationsveranstaltungen zur Zukunft der Gesundheitsversorgung anbieten würde.

Es gab aber auch schon Bürgerversammlungen zur Hochrheinautobahn…

…die uns als Stadt natürlich vital betrifft. Insbesondere wenn es um die Positionierung im Zuge der Genehmigungsverfahren und in der Trassenfrage geht.

Aber muss man nicht die auch Ängste und Befürchtungen der Bevölkerungen in der Gesundheitsversorgung besser aufgreifen, damit die Menschen nicht politikverdrossen werden?

Ja, sicher, aber es bleibt dennoch ein Thema des Landkreises, der eine solche Bürgerversammlung veranstalten müsste. Die Stadt kann den Bürgern ja keine Antworten geben, weil sie das Heft des Handelns nicht in der Hand hat. Ich werde mich aber für eine Infoveranstaltung des Landkreises zu dieser Frage einsetzen.

Trotz steigender Wahlbeteiligung haben Sie gegenüber 2010 rund 500 Stimmen verloren. Gegenüber ihrer ersten Wahl vor 16 Jahren sogar fast die Hälfte der Stimmen. Ist das gewöhnlicher Schwund oder stimmt Sie das nachdenklich?

Beides. Ich habe mir die Entscheidung, eine dritte Amtszeit anzustreben, im vergangenen Jahr nicht leicht gemacht. Ausschlaggebend war für mich, dass für die Stadt in den nächsten Jahren noch wichtige Projekte anstehen, bei denen ich glaube, mich einbringen zu können. Natürlich gibt es nach 16 Jahren Abnutzungserscheinungen, die zweite Wiederwahl ist deshalb oft die schwierigste. Viele Bürgermeister beenden ihren Dienst daher nach zwei Amtsperioden. Auch meine beiden Vorgänger waren ja jeweils 16 Jahre im Amt. Insofern ist das nun auch für die Stadt Wehr etwas Neues.

Bleibt nach der Bürgermeisterwahl für Sie etwas Zeit innezuhalten oder geht für Sie das Tagesgeschäft ohne Pause weiter?

Der Zeitpunkt der Bürgermeisterwahl liegt sehr ungünstig für eine Pause. Es stehen schon wieder wichtige Themen an: Sei es die Hochrheinautobahn oder die Schulentwicklung. Gerade heute ging die Einladung zur nächsten Gemeinderatssitzung in die Post. Zeit zum Innehalten wird es erst zu Ostern geben.

Zur Person

Michael Thater, Jahrgang 1963, istgebürtiger Wehrer. Seit 2002 ist er Bürgermeister seiner Heimatstadt. Der Diplom-Agraringenieur hat das Verwaltungswesen bei den Kreisverwaltungen in Waldshut und Lörrach gelernt. Michael Thater ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.