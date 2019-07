von Gerd Leutenecker

An Tagen wie diesen fällt nicht nur den Senioren in der Stadt der ein oder andere Weg schwer. Da kommen Ruhebänke gerade recht. Nach längere Planungszeit kommen fünf weitere vom Stadtseniorenrat gestiftete Bänke an ausgewählte Plätze. Das ist bei der Hauptversammlung vom Stadtseniorenrat im Awo-Heim mitgeteilt worden. Vorsitzender Wilhelm Moser bat darum, nur noch für ein letztes Jahr als Mannschaftskapitän gewählt zu werden. Die zunehmenden Gebrechen des Alters sind für Moser Grund genug, langsam etwas kürzer zu treten. Seine ausgleichende Art passt zum Stadtseniorenrat. Unter den Vertretern der Mitgliedsorganisationen ein klares Signal, jetzt mit der Nachfolgesuche zu beginnen. Moser selber bat darum und stieß auf ein großes wohlwollendes Verständnis.

Fast schon als Arbeitsexpertise verstanden, kam zuvorderst der Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Haushaltsjahr zur Geltung. Die monatlich wiederkehrenden Spätlesefahrten gelingen routiniert. „Die Zusammenarbeiten haben dazu bestens funktioniert“, konnte Moser festhalten. Vom Busunternehmer angefangen bis hin zu den Multiplikatoren der Mitgliedsorganisationen hält diese wiederkehrende Tradition aufrecht. Ein gleiches Bild konnte Moser über die zweimal jährlich stattfindenden Tanztees in der Stadthalle zeichnen. Im Mai und Oktober sind die Tanzveranstaltungen ein beliebtes Ziel, nicht nur für älter gewordenen Tänzer. Und die immer am ersten Montag im Monat stattfindenden Sprechstunden im Leseraum der Mediathek sind Routine.

Mit der Spende seiner Aufwandsentschädigungen als Gemeinderat hatte Alt-Gemeinderat Gerhard Reichert vor zwei Jahren dem Stadtseniorenrat eine willkommene Gelegenheit geboten, für weitere Ruhebänke im Stadtgebiet zu sorgen. „Sitzungsgelder für Sitzgelegenheiten“ war das Motto, kam vom anwesenden Reichert in kleiner Runde beherzt als Aussage. Drei werden in der Innenstadt platziert werden, zwei weitere Bänke werden an ausgesuchten Plätzen installiert. Die Spende von 4000 Euro alleine reichen dafür nicht. Daher bringt sich der Stadtseniorenrat selber als Mitsponsor ein. Die Kassenlage lässt das zu, wie aus dem Bericht von Kassierer Gerhard Schuberth klar hervorging.

Eine kleine Änderung im Vorstand hat sich bei den turnusmäßigen Neuwahlen ergeben. An Stelle von Nicole Herfert kommt die neue Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Stefanie Trierweiler ins Gremium. Die von Anfang an gewünschte enge Zusammenarbeit mit der Stadt bleibt mit der kooptierten Stelle ein Bindeglied, wie Bürgermeister Michael Thater betonte. Hansjörg Berthold, Gerd Lehnert und Harald Orth sind in ihren Ämtern einstimmig bestätigt worden. Margrit Schäfer und Margot Meiner arbeiten als Kassenprüferinnen weiter.

Der Stadtseniorenrat Wehr besteht seit 2006. Vorsitzender ist Wilhelm Moser. Kontakt unter Telefon 07761/34 63 oder per E-Mail (pianoforte08@gmx.net).