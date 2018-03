vor 2 Stunden Hans loritz Wehr Vorfreude: Julian Donner aus Wehr wird am 13. Mai im Freiburger Münster zum Priester geweiht

Die Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt freut sich auf die Primiz von Julian Donner am 13. Mai im Freiburger Münster. Am Sonntag, 20. Mai, wird der neu geweihte Priester Julian Donner in seiner Heimatgemeinde seinen ersten Gottesdienst feiern.