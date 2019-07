Zur einer „Oscar-Verleihung“ der besonderen Art wurde die diesjährige Abschlussfeier der Realschule Wehr. Weil derzeit die Stadthalle wegen Handwerkerabeiten gesperrt ist, fand sie in der Schulsporthalle Öflingen statt. Dass dies den feierlichen Anlass keineswegs schmälert, lag nicht zuletzt am Motto, das sich der Schuljahrgang gegeben hatte: Das Thema „Hollywood“ sorgte für viel Glanz beim vorerst letzten Realschuljahrgang – im kommenden Jahrgang wird die Gemeinschaftsschule erstmals ihre Zeugnisse für die Mittlere Reife verleihen. Erst im Juli 2025 wird es wieder Abschlusszeugenisse einer Wehrer Realschule geben.

Die Hollywood-Stars des Abends waren natürlich die Schulabsolventen: Schon am Eingang erwartete sie auf dem roten Teppich ein Blitzlichgewitter, bevor sie die festlich geschmückte Sporthalle für die rund 250 Gäste betraten. Alle angetretenen 35 Schülerinnen und Schüler haben die Prüfung bestanden, und nicht nur das, der Durchschnitt liegt bei 2,5. Die Jahrgangsbeste Selina Kauschwitz erzielte einen Durchschnitt von 1,6. Stolz darauf sind nicht nur die Schüler, sondern auch die Klassenlehrerinnen Ellen Heuschmid (10 a), Christina Rother und Ann-Kathrin Leide (10 b).

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte „Walters wilder Haufen“ unterstützt von Abschlussschülern und vom Musiklehrer Uwe Däuble organisiert und koordiniert. Die Moderation des Abends übernahmen Lara Geiger und Julian Nehls, der selbst auch noch herausragenden musikalischen Beitrag beisteuerte.

Im Stile einer Oscar-Verleihung zeichneten die Schüler einige Mitschüler und Lehrer aus, die lustigsten Schüler der Jahrgangsstufe oder die beste Lehrerin Ann-Kathrin Leide, die sich ihren Oscar aber erst bei einem Geschicklichkeitsspiel verdienen musste.

Die kommissarische Schulleiterin Petra Thiesen gab den Absolventen auch ein paar nachdenkliche Worte mit auf den weiteren Lebensweg: Jeder wünsche sich ein gutes Leben, die Frage sei nur, wie definiere man gut? Sie bestärkte die Eltern der Absolventen in ihrem Recht, stolz auf ihre Sprösslinge zu sein.

Die kommissarische Konrektorin der Real- und Gemeinschaftsschule Petra Thisen verabschiedete die Schulabgänger ins „ernste Leben“. | Bild: Realschule Wehr

Im Mittelpunkt des zweiten Teil des Abends standen natürlich weitere Preisverleihungen: Den Oscar für herausragendes soziales Verhalten an Selina Kauschwitz, für besondere musikalische Fähigkeiten an Björn Bader, für hervorragende Sportleistungen an Valentino Colella.

Erstmalig wurden vier weitere Oscar-Preisträger für den herausragenden Spracherwerb vergeben: Patrick Deubler, Amel Salaheddin, Isra Abdulkader und Hediyeh Mohammed, alle waren 2016 ohne Deutschkenntnisse an die Schule gekommen und schafften nun die Mittlere Reife auf Anhieb. Mit der feierlichen Zeugnisverleihung und dem musikalischen Ausklang mit Julian Nehls endete ein festlicher und gelungener Abend.

Wehr Schüler haben Grund zum Feiern Das könnte Sie auch interessieren