Welche Themen werden Wehr im Jahr 2020 beschäftigen? Wir geben den Überblick über die wichtigsten Ereignisse im Jahresverlauf.

Schnelles Internet

Es ist für alle Kommunen im Moment das Zukunftsprojekt schlechthin: der Breitbandausbau. In vielen Gemeinden im Landkreis werden bereits Glasfaserkabel vergraben – nun soll es auch in Wehr soweit sein. Allerdings steht aktuell noch ein Fragezeichen hinter der Finanzierung: Ein Zuschussbescheid des Landes ist zwar in Aussicht gestellt, aber erst mit dem eigentlichen Förderbescheid kann die Ausschreibung der Arbeiten beginnen. Hier geht es um Millionen: 90 Prozent Förderanteil sollten es schon sein, damit die Kalkulation der Stadt aufgeht. Dann stehen immerhin knapp sechs Millionen Euro im Haushaltsplan bereit. Ob das Jahr 2020 ein erfolgreiches sein wird, wird sich am Ende auch an der Zahl ablesen lassen, wieviel davon tatsächlich ausgegeben wurde.

In Görwihl hat der Breitbandausbau bereits begonnen – bald soll es auch in Wehr losgehen. Bild: Schütz

Brennet-Areal

Wie oft wurde der Abriss der Brennet-Hallen schon erwartet? Rollen in diesem Jahr endlich die Abrissbagger? So gut wie in diesem Jahr standen die Chancen tatsächlich noch nie. Denn im Laufe des Jahres 2021 soll der neue Schmidts Markt fertig sein. Die Zeit drängt also. Obwohl der städtebauliche Vertrag unter Dach und Fach ist, gibt es aber noch immer einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und für Überraschungen ist dieses Projekt ja immer gut.

Dauerthema Brennet-Areal: Hier sollen nun endlich die Bagger rollen. Bild: Justus Obermeyer | Bild: Obermeyer, Justus

Autobahn

Nimmt die Autobahnplanung für den Abschnitt Schwörstadt-Murg wieder Fahrt auf? Von der Euphorie, die in den Jahren 2012 und 2013 im Bürgerbeteiligungsprozess entstand, ist heute nichts mehr übrig. Auch wenn die Planung zwischenzeitlich vom Regierungspräsidium auf die Bundesgesellschaft Deges übergangen ist: Es waren verlorene Jahre für die A 98. Noch immer herrscht ein Trassen-Wirrwarr: Möglich sind im Prinzip alle bislang diskutierten Varianten: Von Taltrasse über Bergtrasse bis zur Konsens-Trasse, die beide Varianten miteinander verbindet. Für 2020 hat die Deges nun die Erarbeitung einer Vorzugsvariante angekündigt, die in der Region mit Spannung erwartet wird. Vieles deute schon jetzt darauf hin, dass es nicht die von der Stadt Wehr bevorzugte Konsens-Trasse werden wird, denn hier werden die höchsten Baukosten erwartet. Die entscheidende Frage für die gesamte Region: Geht damit die Diskussion von vorne los oder schafft die Deges einen Kompromiss?

Einweihungen

Es sind die Früchte der Arbeit der vergangenen beiden Jahre, die die Stadt in den ersten Monaten des neuen Jahres ernten kann: Noch im Januar geht der neue Kindergarten Bündtenfeld in Betrieb. Mehr als eine bloße Gebäude-Einweihung, denn völlig neu ist dabei das Angebot des Familienzentrums, das gleichermaßen Knotenpunkt für Beratungs- und Betreuungsangbote für alle Generationen werden soll.

Ein zukunftsweisendes Millionenprojekt geht wenige Wochen später ans Netz: Die Klärschlammfaulungsanlage in der Kläranlage Brennet: Mit dem angeschlossenenen Blockheizkraftwerk wird ein Großteil des Stroms künftig selbst produziert, gleichzeitig die Klärschlammmenge reduziert.

Als dritte Großinvestition des vergangenen Jahres wird im Laufe der nächsten Monate das Obdachlosenheim in der Öflinger Straße eingeweiht. Damit beginnt auch endgültig die Diskussion um das dann leer stehende alte Krankenhausgebäude in der Georg-Kerner-Straße. Laut Beschlusslage des Gemeinderates soll das Geburtshaus vieler Wehrer komplett abgerissen werden – hier ist das letzte Wort aber wohl noch nicht gesprochen.

Baustellen

Neben dem Brennet-Areal wird erneut die Breitmattstraße zu Dauerbaustelle: Die Sanierung des zweiten Bauabschnitts zwischen Unterer Schlossweg und Lindstraße beginnt – und wird wohl weit ins Jahr 2021 andauern.

Daneben gibt es auch einige wichtige private Bauvorhaben: Zum Beispiel das neue Wohn- und Geschäftshaus der Firma IMS-BIT in der Kirchstraße/Talstraße. Oder der Neubau der Firma Sewec Ozon im Industriegebiet Rossmatt.

Jubiläen

Natürlich gibt es im Jahresverlauf wieder viele Gründe zu Feiern. An dieser Stelle seien nur einige Jubiläen genannt: Der Musikverein Öflingen feiert sein 125-jähriges Bestehen und feiert dies Ende Juni mit den mehrtägigen Verbandsmusikfest und einigen Sonderveranstaltungen. 160 Jahr wird die Wehrer Feuerwehr alt, 60 Jahre die Fröschezunft, die deshalb den Wehrer Nachtumzug organisieren wird. Seit 30 Jahren gibt es den Wehratallauf der Lauffreunde, ebenso alt wird der Förderverein Granja el Ceibo.

