von Gerd Leutenecker

Kinder und Jugendliche standen beim achten Thomas-Huber-Soccer-Turnier der Sportvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen im Mittelpunkt. Am Samstag hatten die Nachwuchsfußballer der SpVgg die Chance, sich mit den Kickern aus umliegenden Vereinen zu messen. 39 Mannschaften aus 14 Vereinen waren in die Schulsporthalle gekommen. Die Spieler von den Bambini bis zur D-Jugend machten die Öflinger Halle von 7 Uhr morgens bis kurz nach 21 Uhr zum Fußballzentrum der Region.

Spielgemeinschaften im Trend

Auffallend war die sichtbare Notwendigkeit, bereits im Nachwuchsbereich Spielgemeinschaften zu bilden. Vereinsübergreifende Zusammenarbeit scheint die Lösung zu sein. Da steht die SpVgg Brennet-Öflingen problemlos gemeinsam mit den Schwörstadtern oder die Todtmooser mit den Bernauern zusammen auf dem Spielfeld.

Die Trainer kennen sich und schätzen sich. Ganz im Turniermodus angekommen, wird die Mannschaft angefeuert, egal ob der Spieler aus Luttingen oder Laufenburg kommt.

Gute Organisation

Beliebt ist das Turnier in Öflingen allemal. Inge Scheider ist als Jugendleiterin mit ihrem Team für eine gute Organisation bekannt. Rund 50 Helfer standen parat und haben einen reibungslosen Ablauf gewährleistet. Neu war am Samstag auch, dass die eigentliche Turnierleitung und die Kommentatoren aus dem Nachwuchsbereich kamen.

Die Spieler der B- und C-Jugend der SpVgg hatten die Spiele gut im Griff. Aber nicht nur. Das Finalspiel der D-Jugend mit anschließendem Pokalzeremoniell war mit Musik, Glitterregen und Nebelkanone ein gleichsam gelungener wie sehenswerter Abschluss.

39 Mannschaften kamen am Samstag in die Öflinger Schulsporthalle zum Fußballturnier. Die D-Jugend hatte ihr Gemeinschaftsgefühl bei der Siegerehrung. Ein anhaltend guter Besuch war am Samstag in der Halle, der Start in die Rückrunde beginnt traditionell zuerst mit Hallenturnieren. | Bild: Gerd Leutenecker

Das Team des SV Todtmoos hat das D-Jugendfinale gegen den FV Fahrnau gewonnen. Zunächst bestimmte ein Abtasten das Spielgeschehen. Dann drehten die Todtmooser auf und am Ende stand es 2:1. Dritter und Vierter wurden die Spieler der Spielgemeinschaften aus Luttingen.

Traditionell wird beim Öflinger Turnier auch in jeder Altersgruppe ein Mannschaftspreis verlost – gleiche Chance für alle. Die SG Schwörstadt gewann in der D-Jugend einen Aufenthalt im Laser-Funpark in Lörrach. Bei der E-Jugend holte sich der FC Bad Säckingen vor Schwörstadt und dem VfB Waldshut den Turniersieg.

Spaß und Miteinander im Mittelpunkt

„Bei F- und G- Jugend steht eher das Spielvermögen mit Fun und Miteinander im Mittelpunkt und wird ohne Platzierung ausgetragen“, so Turnierleiterin Schneider. Mit Losglück gingen die Mannschaftspreise bei der G-Jugend an den FC Wehr (Besuch im Zoo Basel), bei der F-Jugend an den FC Bernau (Schwarzwaldzoo Waldkirch) und bei der E-Jugend wiederum an den FC Wehr (Erlebniskletterwald Lörrach).