von Ernst Brugger

Rund 30 Personen haben sich bei der öffentlichen Versteigerung beim Bauhof für Fundgegenstände interessiert, die im Verlauf eines Jahres von ehrlichen Findern im Fundbüro der Stadt abgegeben worden waren. Diese wurden mit Fundort, Fundzeit und Finder genauestens dokumentiert. Sabrina Diewald bearbeitet im Bürgerbüro die Fundsachen. Die Kapazität zur Aufbewahrung von Fahrrädern, Handys, Brillen, Schmuck und manch anderem ist allerdings begrenzt.

Die gesetzlich festgelegte Aufbewahrungszeit beträgt sechs Monate, danach müssen Fundgegenstände öffentlich versteigert werden. Einmal im Jahr veranstaltet die Stadt eine solche Auktion. Mancher Besitzer bekommt im Bürgerbüro vorher seinen verlorenen oder liegengelassenen Gegenstand wieder zurück. Aber nicht jeder ist daran interessiert, beispielsweise sein altes Fahrrad wieder zurückzubekommen. Manches wird absichtlich stehen oder liegen gelassen und auf diese Weise entsorgt.

Die Tops und Flops bei der Versteigerung

Werner Grether, technischer Leiter des Bauhofs Wehr, weiß dies aus Erfahrung. Grether versucht, Fahrräder, Handys, Brillen, Schmuck und so weiter an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Wenn die Stadt die Fundsachen nicht mindestens einmal im Jahr versteigern würde, hätte man kaum Platz für das, was danach wieder kommt, sagte Grether. Zudem würde jedes Fundstück einen hohen Verwaltungs- und Zeitaufwand mit sich bringen. Die außergewöhnlichsten Stücke waren diesmal ein Herzschrittmacher und ein Blutdruckmessgerät, die allerdings keinen Abnehmer fanden. Weniger gefragt waren auch Brillen. Dafür gingen alle Handys weg und von 19 Fahrrädern immerhin weit mehr als die Hälfte – für Bastler auch nicht mehr ganz fahrtüchtige.

Echte Schnäppchen

Wahre Schnäppchen waren ein fast neuer Trolley-Koffer und ein Akku-Schrauber, die für jeweils 10 Euro einen neuen, zufriedenen Besitzer fanden. Während Sabrina Diewald die Auktionsergebnisse akribisch festhielt, zog Christioph Schmitt vom Ordnungsamt die Auktionserlöse ein. Was an Brauchbarem nicht weggegangen ist, wird an Hilfsorganisationen gespendet, erklärt Werner Grether, alles andere müsse entsorgt werden. Aus Platzgründen könne man Fundstücke, die keinen Abnehmer finden, nicht für die nächste Versteigerung wieder einlagern.