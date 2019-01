Was wird das Jahr 2019 für die Stadt bringen? Selten war der Blick in die Glaskugel so schwierig wie in diesem Jahr. Projekte gibt es wahrlich genug – doch werden sie tatsächlich umgesetzt? Und wenn ja, wie schnell? Klar ist, dass für die Stadt Wehr im gerade begonnenen Jahr einige Weichenstellungen getroffen werden.

Entscheidendes Jahr fürs Brennet-Areal

Da ist zum Beispiel das Wehrer Brennet-Areal: Bereits in den vergangenen Jahren war hier der Abriss der alten Fabrikhallen angekündigt worden, damit hier anschließend drei großflächige Einzelhandelsbetriebe ansiedeln können. Bislang liegt noch alles im Zeitplan, aber in diesem Jahr muss eine Grundsatzentscheidung fallen. Sollte es nämlich in diesem Jahr wieder nicht vorangehen, könnte es am Ende des Jahres zappenduster aussehen für das innerstädtische Konversionsprojekt. Können sich die Beteiligten über die noch offenen Fragen einigen? Oder muss sich die Stadt tatsächlich mit einem Plan B befassen, wie Bürgermeister Michael Thater jüngst im SÜDKURIER formulierte? Die Antwort auf diese Fragen wird die Wehrer Stadtentwicklung der nächsten Jahre maßgeblich prägen.

Gemeinderat wird neu gewählt

Mit der Gemeinderatswahl am 26. Mai haben die Wehrer Bürger die nächste Weichenstellung selbst in der Hand: 18 Gemeinderäte sind zu wählen, mindestens ein Drittel werden wohl neue Kräfte sein, die über die wichtigsten kommunalpolitischen Fragen in der Stadt in den nächsten fünf Jahren zu entscheiden haben werden.

Am 26. Juni wählen die Wehrer Bürger einen neuen Gemeinderat. | Bild: Federico Gambarini/dpa

Freie Wähler werden 100 Jahre alt

Passend zum Wahljahr feiert eine politische Kraft in der Stadt ein besonderes Jubiläum: Die Freien Wähler Wehr und Öflingen werden 100 Jahre alt. Es war im Juni 1919, als bei der Gemeinderatswahl in Öflingen die Liste einer Freien Bürgervereinigung antrat. Sie gilt als Vorläuferin der Freien Wähler. Ihr Jubiläum begeht die Wählervereinigung kurz vor den Kommunalwahlen, am 10. Mai mit einem Festakt in der Stadthalle.

Zwei Großinvestitionen

Mit zwei Bauprojekten investiert die Stadt in die Zukunft: Im zweiten Halbjahr wird der neue Kindergarten in der Georg-Kerner Straße in Betrieb gehen und den bisherige Kindergarten in der Au aufnehmen. In der Austraße – gegenüber der Feuerwehr – könnte dann die Rettungswache einen neuen Standort bekommen. Sie braucht künftig mehr Räume, da sie ihre Dienstzeiten auf einen 24-Stunden-Betrieb erweitern will. Mit dem neuen Kindergarten öffnet auch das Familienzentrum als Anlaufstelle für sämtliche Belange von Familien seine Pforten. Das zweite Bauprojekt betrifft den Neubau des Obdachlosenheims in der Öflinger Straße. Er macht den Weg frei für den Abriss des Alten Krankenhauses, der für 2020 vorgesehen ist.

Weitere Zukunftsthemen

Zwei weitere wichtige Themen werden außerdem in diesem Jahr auf der Agenda des Wehrer Gemeinderats stehen: Die Ärzteversorgung und das schnelle Internet. Ein Förderantrag für den Ausbau eines städtischen Breitbandnetzes soll Erkenntnisse darüber bringen, wie hoch die Fördermittel von Bund und Land sein werden – oder andersherum – wie tief die Stadt selbst in die Tasche greifen muss, um das schnelle Internet voranzubringen. Klar ist schon jetzt: Über mehrere Jahren wird die Stadt einige Millionen Euro bereitstellen müssen.

Auch das Thema Breitband wird den Wehrer Gemeinderat beschäftigen. | Bild: Peter Kneffel/dpa

Mit Spannung werden auch die Handlungsempfehlungen für den Kampf gegen den Haus- und Fachärztemangel erwartet, mit der ein Gesundheitsberatungsunternehmen vor einigen Monaten beauftragt wurde. Muss die Stadt selbst aktiv werden, um Ärzte nach Wehr zu locken? Ob den Empfehlungen der Beratungsgesellschaft aber schon 2019 konkrete Maßnahmen folgen werden, ist noch ungewiss. Im Haushalt sind nämlich keine Mittel hierfür bereitgestellt.

Neuer Anlauf für Konzertreihe auf dem Schlössle

Mit dem Burgfestival im Juni wird das Wehrer Kulturleben um eine weitere Facette reicher: Ob der dritte Versuch, eine Großveranstaltung auf der Burgruine Werrach zu installieren, gelingen wird? Nachdem das erste Bugmusikfestival 2014 aus Wettergründen in die Stadthalle verlegt werden musste und die Premiere des Burgtheaters im vergangenen Jahr aus personellen Gründen abgesagt wurde, soll es nun die Band Fools Garden richten.

Apropos Kulturleben: Nach fast 30 Jahren als Wehrer Kulturamtsleiter wird Reinhard Valenta in Ruhestand gehen. Zurzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger.

