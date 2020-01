von Gerd Leutenecker

Der Auftakt der Hallenfasnacht in der Stadt gelang wieder in Öflingen. Die dortige Narrenzunft hat mit dem Hästräger-Treffen abermals ein Zugpferd organisiert. Aus der Stadt und von vielen befreundeten Narrenzünften der VHN und darüber hinaus zog es in der Nacht zum Sonntag wieder wieder zahllose Narren in die Öflinger Schulsporthalle.

Erste Hallenfasnacht, erste Party – wie immer bebte die Öflinger Halle. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Guggenmusiker und zwischendurch die Party-Formation Hot Chillis sorgten für einen kurzweiligen musikalischen Mix und hervorragende Stimmung. Passgenau von Mallorca-Hits über Polonaisen bis hin zu den Klassikern der Pop- und Unterhaltungsmusik spielte das Duo bis zum Schluss. Jeder konnte wie er wollte, und die vielen Besucher in der Halle hatten großen Spaß.

Getragen von allen Öflinger Narrencliquen wird das Hästrägertreffen alle zwei Jahre veranstaltet. Zunftmeister Michael Sutter hat da die nötige Routine und Ruhe. Ausgeartet ist eigentlich nichts. „Wieder Fasnacht, das bleibt einfach schön“, meinte eine junge Hästrägerin.

Das Öflinger Hästrägertreffen – es ist so etwas wie ein willkommener Pflichttermin der Narren von Hochrhein und Hotzenwald und bei jungen und alten Narren gleichermaßen sehr populär. Der Start in die neue Saison ist geglückt, so kann die Fasnacht in den nächsten sechs Wochen gerne bleiben.