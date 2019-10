von sk

Vier Mädchen aus Wehr sind am Wochenende in einer Spielshow des Spartensenders Super RTL zu sehen. Ailine, Giulia, Vivien und Joyce sind Kandidatinnen in der Show „Super Toy Club“, wo sie gegen eine Jungen-Mannschaft aus Bozen (Italien) antreten. Einmal den Einkaufswagen mit Spielzeug vollpacken und mitnehmen, was gefällt – diesen Kindheitstraum erfüllt Super RTL den Siegern der von Florian Ambrosius moderierten Spielshow. Der „Super Toy Club“ wird ausgestrahlt am kommenden Samstag, 26. Oktober, um 19.40 Uhr bei Super RTL.