Wehr Verunsicherung wegen radioaktiver Schlacken auf Kreismülldeponie bleibt

Seit Dezember wird in der Kreismülldeponie Lachengraben radioaktive Schlacke eingelagert. Die Bürgermeister Michael Thater und Christiane Trautwein-Domschat kritisierten bei einer Infoveranstaltung mangelnde Kommunikation seitens der Verantwortlichen.

Das Reizthema Radioaktivität trieb am Montagnachmittag zahlreiche Bürger aus Wehr und Schwörstadt in das Betriebsgebäude der Deponie Lachengraben. Aufgrund des offenbar unerwartet starken Gegenwinds aus der Bevölkerung hatte das Landratsamt nun zu Bürgerinformation zur Deponierung der Produktionsschlacken der H.C. Starck Smelting aus Laufenburg-Rhina eingeladen.

Dicke Luft herrschte nicht nur wegen des mit über 50 interessierten Bürgern, Stadträten und den beiden Bürgermeistern sehr gut gefüllten Raums: Nachdem bereits im Dezember die ersten 2000 Tonnen Schlacke angeliefert wurden, fühlten sich nicht nur die Vertreter von Stadt und Gemeinde etwas überrumpelt. "Wir haben erst Ende November von der Entscheidung erfahren und das Thema gleich in der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen", reklamierte der Wehrer Bürgermeister Michael Thater. "Ich war entsetzt, von diesem sensiblem Thema erst aus der Presse zu erfahren", so die Schwörstädter Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. Schließlich liege ein Drittel der Deponie auf Schwörstädter Gemarkung. Man fühle sich nicht ernst genommen, so die Bürgermeisterin weiter.

Um nun zumindest im Nachtrag für größtmögliche Transparenz und Offenheit zu sorgen, stellte der externe Gutachter und Physiker Rainer Gellermann von der Nuclear Control & Consulting GmbH (NCC) nun im Detail jenes Gutachten vor, welches Grundlage für die Entscheidung Ewald Oehlers, der beim Regierungspräsidium Freiburg im Referat Industrie und Gewerbe für den Arbeitsschutz zuständig ist. Doch auch wenn sich die Fachleute redlich bemühten, die bereits bekannten Fakten im Detail zu erläutern: Bei so manchem schienen auch nach zwei Stunden Vortrag und Diskussion noch Restzweifel zu bestehen. Kritisiert wurde vor allem die späte und unkoordiniert erscheinende Information der Öffentlichkeit. Viele der Anwesenden hätten sich bereits vor der Einlagerung eine entsprechende Bürgerinformation gewünscht. Vertreter vom BUND stellten zudem fest, dass die Arbeitssicherheitsmaßnahmen aus dem Gutachten in der Praxis offenbar nur unzureichend umgesetzt worden waren. Den Wunsch nach zusätzlichen Kontrollen sah Oehler keinen Grund. Er kündigte aber an, dass Gutachten nun doch außerhalb der Räume der H.C. Starck zur Verfügung stellen zu können. Dies war sowohl vom BUND als auch vom Wehrer Gemeinderat und Bürgermeister gefordert worden.

Radioaktive Schlacken