Wehr vor 2 Stunden

Versuchter Überfall: Duo soll 21-Jährigen in Wehr attackiert haben

Ein versuchter Überfall ist der Polizei am Freitagabend in Wehr angezeigt worden. Es ergeben sich aber in den Aussagen des mutmaßlichen Opfers und der beiden vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen. Daher sucht die Polizei nach Zeugen