Bei einer Verpuffung mit anschließendem Brand bei der Firma IGS Aerosols im Gewerbegebiet Hemmet in Wehr ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. Der Brand konnte durch die Feuerwehren aus Öflingen, Bad Säckingen und Wallbach nach wenigen Minuten gelöscht werden, wie die Polizei mitteilt. Zu einer Umweltgefahr kam es nicht.

Der Mitarbeiter wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der Schweiz verbracht, wie das Unternehmen IGS Aerosols in einer Pressemitteilung ergänzte. „Berichte über eine angebliche Explosion, wie zwischenzeitlich auf sozialen Medien zu finden, sind nicht zutreffend, was auch seitens der Einsatzleitung der Feuerwehr bestätigt wurde“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ursachen des Unfalls würden derzeit untersucht. Weitergehende Angaben zum genauen Hergang seien derzeit nicht möglich. Auch die genaue Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, heißt es im Polizeibericht weiter.

Um 12 Uhr wurde eine Rauchwolke gemeldet, die aus dem Dach eines Firmengebäudes im Wehrer Gewerbegebiet Hemmet austrat. Auch eine verletzte Person sei laut Polizeisprecher Jörg Kiefer gemeldet worden. Ursache war nach aktuellen Erkenntnissen eine Verpuffung in dem Werkgebäude. Unklar blieb zunächst die Ursache.

Die Feuerwehren Wehr und Bad Säckingen rückten mit mehreren Fahrzeugen an den Ort des Geschehens aus. „Schon um 12.28 Uhr erfolgte aber die Meldung, dass das Feuer gelöscht ist und keine weitere Gefahr bestehe“, so Kiefer im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch ein Rettungshubschrauber sowie Fahrzeuge des DRK waren am Ort des Geschehens.

Völlig unklar ist noch das Schadensausmaß. Lediglich das ein Mitarbeiter bei dem Zwischenfall verletzt wurde und in ein Krankenhaus geflogen wurde, bestätigt Jörg Kiefer auf Nachfrage.

Die Einsatzkräfte von DRK und Feuerwehren blieben noch über den eigentlichen Einsatz hinaus mit mehreren Fahrzeugen am IGS-Werk tätig. Ein Firmengebäude wurde evakuiert und erst im Lauf des Nachmittags wieder frei gegeben. Mitarbeiter aller Abteilungen verbrachten die Wartezeit im Freien und harren der Dinge.