von sk

Aus gegebenem Anlass informiert das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Wehr über rechtliche Rahmenbedingungen der Hundehaltung. Die Polizeiverordnung der Stadt Wehr schreibt vor, dass Hunde so zu halten und zu beaufsichtigen sind, dass niemand durch anhaltendes Bellen oder Heulen mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird und dass von ihnen keine Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen ausgehen kann. Außerhalb des befriedeten Besitztums dürfen Hunde nur Personen

überlassen werden, die die Gewähr dafür bieten, dass der Hund sicher geführt wird.

Viele Hundebesitzer seien sich nicht bewusst, dass die Tiere ihre „Notdurft“ weder in privaten Vorgärten, in Grün- und Erholungsanlagen, Spielplätzen noch in landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Äckern verrichten dürfen, so das Ordnungsamt. Hundekot seid dort unverzüglich zu beseitigen. Es besteht ein gesetzliches Betretungsverbot für landwirtschaftlich genutzte Flächen innerhalb der Zeit zwischen Saat und Ernte, bei Grünland in der Zeit des Aufwuchses und der Mahd bzw. Beweidung nicht betreten werden. Jeder Hundebesitzer hat dementsprechend dafür Sorge zu tragen, dass von seinem Hund keinerlei negative Auswirkung für Mensch und Natur ausgeht.

Im öffentlichen Verkehrsraum, im bebauten Innenbereich gilt eine allgemeine Anleinpflicht. Im Außenbereich kann abgeleint werden, allerdings muss der Hundeführer durch Zuruf auf seinen Hund einwirken können. Dies gilt jedoch nicht für Kampfhunde und gefährliche Hunde im Sinne der Polizeiverordnung des Innenministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum über das Halten gefährlicher Hunde.

Bei Verstößen gegen diese Vorschriften der Polizeiverordnung der Stadt Wehr können Verwarnungs- bzw. Bußgelder festgesetzt werden. Hinsichtlich der Verschmutzung durch Hundekot erreichen die Stadtverwaltung immer mehr Meldungen über verantwortungsloses Verhalten. So werden beispielsweise nicht bebaute private Grundstücke, aber auch Spielplätze und der Bereich um Schulen oft als Hundeklo verwendet.

Unberührt von diesen staatlichen Forderungen haben die betroffenen Landwirte nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sowohl einen Unterlassungs- als auch einen Schadensersatzanspruch wegen der erfolgten Verunreinigung der landwirtschaftlichen Kulturen. Der allzu sorglose Hundespaziergang in der Feldkultur kann für den Hundehalter also eine äußert kostspielige Sache werden.

Die Stadt bittet deshalb alle Hundehalter darum, ihre Tiere im eigenen Grundstück auslaufen zu lassen oder den Hundekot auf Wegen und in fremden Grundstücken wieder mit nach Hause zu nehmen.