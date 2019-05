Wehr (jub) – Mit Naturparkmarkt und verkaufsoffenem Sonntag wird die Wehrer Innenstadt am Sonntag zur Einkaufs- und Genussmeile. Handwerkliche Vorführungen, regionale Schmankerl und ein entspannter Bummel durch die Innenstadt bieten ein attraktives Ausflugsziel für die ganze Familie.

Von Wurstwaren über Textilien bis hin zu Likör und Früchten – auf dem Talschulplatz wird ein volles Programm geboten, freut sich der angehende Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl. Hier werden 30 heimische Anbieter ihre regionale Waren und Handwerkskunst anbeiten.

In diesem „Sammelsurium der schönen Dinge“, so Wölfl, finden sich viele typische Produkte aus dem Schwarzwald zum Bestaunen, Einkaufen und Genießen. Am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr sorgen dann die alemannischen Liedermacher „dKnaschtbrüder“ ebenfalls auf dem Talschulplatz für musikalische Unterhaltung.

„Der Naturparkmarkt ist kein gewöhnlicher Bauernmarkt, alle Angebote kommen direkt von Erzeugern aus der Region“, so Carina Wanowski vom Kulturamt. „Wir freuen uns darum, dass auch der Korbflechter aus Wehr dabei ist und der Angelsportverein das Fliegenfischen präsentieren wird“. Neu in diesem Jahr ist außerdem die Naturparkkochschule mit Tipps und Tricks rund um gesunde und regionale Küche. Für das leibliche Wohl sorgt das Hotzenwälder Speckwägeli der Metzgerei Boll aus Görwihl. Attraktive Angebot werden auch die Wehrer Einzelhändler in die Waagschale werfen, erläutert Peter Hofmeister von der Servicegemeinschaft (SWG). Insgesamt 60 Händler und Dienstleister öffnen am Sonntag ihre Türen oder präsentieren sich an Ständen entlang der Hauptstraße sowie den Seitenstraßen.

Mit dabei sind natürlich auch die Geschäfte im Hemmet. Als Mitglied des Vereins Naturparks Südschwarzwalds und besonders als eines der „Tore zum Südschwarzwald“ ist der Naturparkmarkt für Wehr sehr wichtig, erklärt Bürgermeister Michael Thater. Umso mehr freue es, das der Markt nun bereits zum dritten Mal Station in Wehr mache. Bei entsprechender Nachfrage können sich sowohl Bürgermeister als auch der Vorsitzende der Servicegemeinschaft Hofmeister vorstellen, dass der Naturpark in dieser Kombination zukünftig eine regelmäßige Einrichtung wird.

Was, wann, wo

Am Sonntag, 19. Mai, finden in der Wehrer Innenstadt der Naturparkmarkt sowie der verkaufsoffene Sonntag statt. Ab elf Uhr wird auf dem Talschulplatz bei den 30 Marktbeschickern regionale Produkte und traditionelles Handwerk angeboten. Von zwölf bis 17 Uhr öffnen dann die teilnehmenden Wehrer Einzelhändler rund um die Hauptstraße und auch im Hemmet ihre Pforten. Da der Schmidts Markt geschlossen bleibt. Wird die Hauptstraße nur zwischen Gasthaus Krone und Bäckerei Albietz gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage unter dem Schulplatz bleibt geöffnet.