Die Wehrer Grünen befinden sich mitten in einem Erneuerungsprozess: Die bisherige Co-Vorsitzende Regine Aisenbrey, ehemalige Stadträtin und über mehrere Jahrzehnte in vielen Funktionen im Wehrer Stadtverband aktiv, zieht sich aus dem Vorstand zurück. Mit ihr verlässt auch Heiner Glaser den Führungskreis der Partei. Für die beiden rücken zwei junge Kräfte an die Spitze des Stadtverbands: Michael Bauder (30) und Florian Goronzi (31). Beide hatten bei den Kommunalwahlen im Mai sehr gute Stimmergebnisse holten, waren aber knapp am Einzug in den Gemeinderat gescheitert. Michael Bauder hatte auf Anhieb fast 2000 Stimmen geholt, der Öflinger Florian Goronzi knapp 1200. Auch wenn es für sie persönlich nicht reichte, so sorgten sie mit ihren Stimmen dafür, dass die Grünen nun – zum ersten Mal in der Geschichte – einen dritten Gemeinderat stellen können: Stefan Engel (51), der auch den Dreier-Vorstand des Stadtverbands komplettiert. Er gehört dem Vorstand bereits seit 2014 an. Alle drei gleichberechtigten Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt, ebenso wie Schriftführerin Susanne Andres, die damit zum erweiterten Vorstand zählt.

Rückenwind verspüren die Wehrer Grünen nicht nur durch das Wahlergebnis der Kommunalwahlen: Auch die Zahl der Mitglieder im Stadtverband befindet sich aktuell auf dem Höchststand: 18 Wehrer und Öflinger haben mittlerweile ein grünes Parteibuch, wie das scheidende Vorstandsmitglied Heiner Glaser in seinem Rechenschaftsbericht verkündete. Allein sechs neue Mitglieder habe der diesjährige Kommunalwahlkampf gebracht, so Glaser stolz.

„Ich will mich dafür einsetzen, dass bei den nächsten Vorstandswahlen noch mehr Mitglieder am Tisch sitzen“, kündigte Michael Bauder als ein Ziel des neuen Vorstands an. Mindestens einmal im Monat solle sich der Ortsverband in der Öffentlichkeit präsentieren, um grüne Themen zu diskutieren. Zu den Themen, die der Vorstand bearbeiten will, gehören unter anderem das schnelle Internet, der Ausbau des Nahwärmenetzes und der Ausbau des Radwegenetzes. Stadtrat Vito Doria schlug hierzu eine öffentlichkeitswirksame Fahrrad-Demonstration über die Eichener Höhe vor. Auch die Themen, die beim jugendpolitischen Tag von Wehrer Jugendlichen angesprochen wurden, sollen weiter verfolgt werden. „Das darf kein Strohfeuer sein“, so Bauder.

Heiner Glaser bedauerte, dass das seit mehreren Monaten intern diskutierte „Mobilitätskonzept für die Stadt“ noch nicht fertiggestellt werden konnte. Er hofft, dass der Stadtverband es bald der Öffentlichkeit präsentieren kann.

