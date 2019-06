von Hrvoje Miloslavic

Auf großes Interesse stieß die Ausstellung der Stadtmusik Wehr zum 160-jährigen Bestehens im ehemaligen Gasthaus „Ochsen“. Keinen Abbruch tat es dem Wert der detailreich und ausgewogen gestalteten historischen Dokumentation, dass es sich im Kern um eine ergänzte Neuauflage jener Schau handelte, die vor zehn Jahren zum 150-jährigen Bestehen der Stadtmusik der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Auf Interesse stieß die Jubiläumsausstellung der Stadtmusik im ehemaligen Gasthaus Ochsen. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die Stadtmusik unter dem Vorsitzenden Harald Vesenmeier hatte tief im Fundus des Vereinsarchivs gewühlt. Zu verdanken sind Idee und Umsetzung der Ausstellung zum 160. Bestehen dem federführenden Engagement der beiden Passivmitglieder Wolfgang Müller und Eric Nehls. Profitieren konnten die Organisatoren außerdem von der sehr guten Vorarbeit im Rahmen der Ausstellungsvorbereitungen zum 150. Jubiläum sowie der 2009 erschienenen Jubiläumsschrift.

Ein Besuch der Ausstellung im ehemaligen Gasthaus „Ochsen“ zum zweiten Präsentationstermin am Pfingstsonntag erwies sich als sehr lohnend. Widerlegt werden konnte das Klischee von der „deutschen Musikkapelle“ als Inbegriff und Ausdruck einer bieder daherkommenden Provinzkultur. Dem interessierten und aufmerksamen Besucher präsentierte sich eine Dokumentation, die nicht nur als ein Ablauf von Ereignissen und handelnder Personen begriffen werden konnte.

Immer wieder deutete sich auch eine Geschichte der Stadtmusik an, die die Geschichte und Schicksale einzelner Menschen nicht außer Acht lässt. Kommt doch der Wert der vielbeschworenen Tradition gerade in der Verknüpfung des lokalen Vereinslebens mit größeren zeitgeschichtlichen Kontexten sinnfällig und lebendig zum Ausdruck. Glücklich kann sich Wehr dabei schätzen, dass ein gewisser Eugen Kiefer in Erwartung des 100. Jubiläums im Jahre 1959 eine Chronik angefertigt hat, die von gewissenhafter Akribie zeugte.

Lückenlose Dokumentation

Auffallend lückenlos sind selbst die Anfänge der Wehrer Stadtmusik, ihre Dirigenten, Vorsitzenden Mitglieder, Konzerttätigkeiten und vereinsspezifische Aktivitäten textuell und fotografisch dokumentiert. Das Gründungsjahr wird zwar auf das Jahr 1859 datiert. Gewisse Vorläufer lassen sich mit der Enkendorfer Blasmusik bereits für das erste Viertel des 19. Jahrhunderts feststellen Zur „Stadt“-Musik konnte das Orchester de jure freilich erst durch Stadterhebung Wehrs im Jahre 1950 werden.

Alte Instrumente

Paradoxerweise ist es oftmals das Ausrangierte und im Archiv „Entsorgte“, das einer Ausstellung erst Lebendigkeit verleiht. Zu sehen waren alte Instrumente wie Trompete, Fanfare, Klarinette, Posaune oder Trommel. Handgeschriebene Noten vermittelten einen Eindruck vom Wert einer Partitur weit vor der Erfindung technischer Vervielfältigungsmöglichkeiten. Eine Plakatsammlung fungierte als bunte Chronik zahlreicher Stadtmusikauftritte bei Oster- und Jubiläumskonzerten, Preismaskenbällen oder dem berühmten Laubenfest.

Gedenken an Opfer des Ersten Weltkriegs

Nicht vergessen wurden jene Musikkameraden, die in dunklen Zeiten der deutschen Geschichte die Heimat verlassen mussten und nie wieder zurückkehrten. So blieben etwa Lukas Büche, Albert Fricker, Josef Bühler, Hermann Fricker und Adolf Kalt auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Die Stadtmusikmitglieder Emil Strobel, Josef Ritter, Anton Hess und Hermann Trefzger gehörten zu den Gefallenen des Krieges von 1939 bis 1945. Nichts ist so beständig wie der Wandel – auch bei der Wehrer Stadtmusik.

Erste Frauen in der Stadtmusik

Quellen zeigten auf, dass auch in Wehr die junge Generation in den 1960er und 1970er Jahren zu rebellieren wusste. Auch 1974 war keineswegs das Ende des Orchesters eingeläutet, als Walburga Multner und Manuela Grimm als erste Frauen eine musikalische Ausbildung bei der Stadtmusik aufnahmen. Ganz im Gegenteil: Heute liegt der Frauenanteil der Stadtmusik bei 50 Prozent. Birgit Trinkl ist seit 2016 die erste weibliche Dirigentin des Ensembles.

Anstoß zur Ausstellung

Besonders freute es Vesenmeier, dass zwei Passivmitglieder den Anstoß zur Ausstellung gaben und damit das gute Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Stadtmusik so sinnfällig dokumentierten. Als „sensationell“ bezeichnete Vesenmeier auch das Interesse an der Ausstellung, die durch die prominente, historische Stätte einen zusätzlichen Reiz erhalte. „Im ehemaligen Gasthaus Ochsen ist die Stadtmusik früher sehr oft eingekehrt“, wusste Vesenmeier zu berichten.

