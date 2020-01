von Michael Gottstein

Der Bedarf an häuslicher Betreuung wächst ständig. Doch glücklicherweise gibt es zahlreiche Bürger, die bereit sind, ihren Mitmenschen Zeit und Engagement zu widmen. So leistete der 2016 gegründete Verein „Miteinander – Füreinander“ im vergangenen Jahr die Rekordzahl von 4991 Arbeitsstunden, und die Mitgliederzahl beträgt derzeit 200, wie in der Hauptversammlung am Mittwochabend deutlich wurde.

Blick auf die Statistik

Die Helfer unterstützen die Klienten bei der Bewältigung der alltäglichen Aufgaben. Pflegerische Tätigkeiten bleiben den professionellen Diensten überlassen, aber die Helfer des Vereins können eine Menge tun, um die Lebensqualität der unterstützungsbedürftigen Personen und deren pflegenden Angehörigen zu verbessern – etwa durch Einkäufe, Begleitdienste, Spaziergänge und Gespräche. Die Statistik der Einsatzleiterin Silke März-Mathieu verzeichnete insgesamt 209 Klienten – darunter sind auch Personen, die früher einmal betreut worden waren. Derzeit werden 106 Menschen von 45 Helfern unterstützt. Die Zahl der Einsatzstunden ist rasant gestiegen, von 1100 im Jahre 2017 auf fast 5000 im vergangenen Jahr. Die Einsatzleiterin betonte die gute Zusammenarbeit mit den professionellen Diensten, dem Landratsamt und ähnlichen Vereinen in den Nachbarkommunen.

Sämtliche Helfer sind geschult

Wie die Vorsitzende Susanne Fricker erklärte, sind sämtliche Helfer geschult. Im März wurde ein entsprechender Kurs abgeschlossen, und im September begann ein neuer, auf 18 Abende angelegter Kurs. „Von der Berufsgenossenschaft und dem Landratsamt kommen immer wieder neue Vorschriften, deren Umsetzung einen gewissen Aufwand bedeutet“, so die Vorsitzende. Doch die Arbeit lohne sich, denn alle Helfer seien versichert, und die Klienten könnten die Leistungen mit den Pflegekassen abrechnen. Der Finanzverantwortliche Dieter Hirsmüller legte ein solides Zahlenwerk vor. Die Klienten bezahlen einen bescheidenen Betrag pro Stunde, und die Helfer bekommen eine kleine Vergütung.

Vertrauen in Vorstand

Die gute Vorstandsarbeit zeigte sich darin, dass alle Kandidaten einstimmig und en bloc gewählt wurden. In ihren Ämtern bestätigt wurden Susanne Fricker, Dieter Hirsmüller und die Beiräte Petra Lutz und Michael Thater.

Der Vorstand des Vereins „Miteinander-Füreinander“ besteht aus (von links) Konrad Betzler, Silke März-Mathieu, Petra Lutz, Hannelore Griener, Elke Leutzbach, Susanne Fricker, Dieter Hirsmüller, Michael Thater und Beate Frantzen-Hirsmüller. | Bild: Michael Gottstein

Besonderer Dank galt der ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden und stellvertretenden Einsatzleiterin Hannelore Griener, die sich jahrelang um die Gründung einer Nachbarschaftshilfe in Wehr bemüht hatte und als „Mutter des Vereins“ gelten kann. Sie kandidierte nicht mehr, bleibt dem Vorstand aber als Beirätin erhalten.

Der Verein Der Verein „Miteinander-Füreinander“ wurde 2016 gegründet und nahm 2017 seine Arbeit auf. Er zählt derzeit 200 Mitglieder. Die Vorsitzende ist Susanne Fricker (07762/13 41), die Einsatzleiterin Silke März-Mathieu (07762/809 90 79). Jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr gibt es im Büro in Wehr, Höfstraße 6, eine offene Bürozeit. Internet: www.mitfuer-wehr.de, per E-Mail (info@mitfuer-wehr.de).

Neue stellvertretende Vorsitzende ist Elke Leutzbach, und zum stellvertretenden Einsatzleiter wurde Konrad Betzler ernannt. Die Schriftführerin Gabi Lang trat nicht mehr an und wurde von Beate Frantzen-Hirsmüller abgelöst. Bürgermeister Michael Thater dankte allen Helfern, Mitgliedern und dem Vorstand: „Die Statistik zeigt, wie wichtig die Arbeit des Vereins ist.“