Wehr vor 2 Stunden

Verbranntes Ragout ruft Wehrer Feuerwehr auf den Plan

Offenbar eine etwas zu hohe Temperatur am Herd gewählt hatte eine Frau am Donnerstag in Wehr, als sie ihr Ragout aufsetzte und die Wohnung verließ. Durch den entstandenen Qualm löste der Rauchmelder aus, was wiederum die Feuerwehr auf den Plan rief.