Wehr Verabschiedung von Hedwig Ruhnau vom Helferkreis Sankt Martin

Verabschiedet als langjährige Koordinatorin des Helferkreises Sankt Martin wurde Hedwig Ruhnau. Ihre Nachfolgerin Monika Mayer und der stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bertold Eschbach dankten ihr.

Die langjährige Koordinatorin des Helferkreises Sankt Martin, Hedwig Ruhnau, ist aus ihrem Amt verabschiedet worden. In einer kleinen Feierstunde im katholischen Pfarrzentrum wurde ihre Treue und ihr langjähriges Engagement gewürdigt.

Der stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Bertold Eschbach brachte es in seiner Laudatio auf den Punkt: Hedwig Ruhnau hat über Jahrzehnte wahre christliche Nächstenliebe ausgeübt und sich dadurch viel Achtung und Anerkennung erworben. So wie überhaupt alle, die seit nunmehr 27 Jahren in diesem Helferkreis mitwirken und schon mitgewirkt haben. 1991 von Emmi Büche gegründet, sah sich die kirchliche Gruppierung vor allem in der Unterstützerrolle für die Kinderheime in Südamerika, aufgebaut durch die Ordensfrauen Teresa Eller, die gebürtig aus Wehr stammt und Verena Rudigier aus Laufenburg.

Hedwig Ruhnau übernahm damals in zweiter Generation gemeinsam mit Barbara Mulflur und Bärbel Hauf die Organisation der Gruppe. Damit die ehrenamtliche Arbeit auch weiter fortgesetzt werden kann, hat Monika Mayer die Nachfolge bereits angetreten. Die frühere Pfarrgemeinderatsvorsitzende erzählte von den vielen Jahren, in denen gefertigt, gestrickt und gehäkelt wurde und wie die Handarbeiten und Bastelartikel bei unzähligen Flohmärkten und Bazaren zum Kauf bereitlagen. Der Helferkreis sei nie eine große, aber stets beständige und fleißige Gruppe der Pfarrei gewesen. Ganz im Hintergrund und still wurde für die Ärmsten der Armen geschafft und gewerkelt. Viel Geld kam dabei zusammen und große Hilfe konnte geleistet werden.