Wehr Vdk Wehr gehört den größten Verbänden im Kreisverband Waldshut

Wehr (hjb) Das Lob kam aus berufenem Mund und das gleich mehrfach. Sowohl die Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes Waldshut Lucia van Kreuningen (Eggingen) als auch Bürgermeister Michael Thater und SPD-Stadtrat Kurt Wenk lobten bei der Hauptversammlung des Wehrer Ortsvereines dessen Arbeit. Und das schlägt sich auch positiv in der Zahl der Mitglieder nieder. Knapp über 180 seien es jetzt zu Ende 2017 gewesen, wie der Vorsitzende Walter Kaufmann in der Hauptversammlung im Café "Enkendorf" erfreut feststellen konnte. Drei Neumitglieder stellten sich dabei vor.

Was allgemein zu dem guten Image und der guten Entwicklung des Wehrer Ablegers des VdK-Sozialverbandes beiträgt, liegt in dem guten Vereinsangebot und daran, dass sich die Wehrer Mitglieder und Interessenten immer am ersten Freitag eines Monats zum Reden und Gedankenaustausch treffen können. Das seien sehr wichtige Kontakte. Sie förderten ungemein die zwischenmenschlichen Beziehungen, so der Wehrer Bürgermeister. Thater vergaß nicht zu erwähnen, dass es in der Stadt ja gleich zwei VdK-Ortsverbände gebe (in der Kernstadt und in Öflingen). Ein Beweis für die Wichtigkeit dieser Organisation.

Die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen sagte, andere Ortsvereine würden mit Bewunderung nach Wehr schauen. Schon wegen der zahlreichen Mitglieder. Als Kaufmann die Ortsgruppe übernahm, seien es gerade noch eine Handvoll gewesen. Inzwischen gehöre die Stadt zu den mitgliederstärksten im Landkreis Waldshut. Dieser zähle inzwischen knapp über 3000 Vdkler. Gelenkt werde die Kreisgruppe von Waldshut-Tiengen aus. Dort befindet sich auch das Kontakt- und Beratungsbüro. Eigentlich viel zu weit von Wehr entfernt, wie ein Versammlungsteilnehmer monierte. Was aber wohl in absehbarer Zeit nicht zu ändern ist. "Wir wissen um den weiten Weg, den Rat- und Hilfesuchende gehen müssen, um ins Beratungszentrum zu gelangen", führte die Kreisvorsitzende aus. Man habe auch oft schon darüber diskutiert, doch Abhilfe wird es nicht geben. Es fehlten die Stellen und das nötige Fachpersonal. Was in Tiengen an Rechtsbeistand vorhanden ist, werde eingesetzt.

Die Kreisvorsitzende ehrte einige langjährige Wehrer Mitglieder für Jahrzehnte der Zugehörigkeit zum VdK. Anwesend war aber nur Gerhard Reichert. Dieser erhielt für seine 40 Jahre das goldene Treueabzeichen überreicht. Schriftführerin Helga Heuschmid-Keiper erläuterte die diesjährigen Termine. Geplant seien im Sommer ein Ausflug und ein Grillfest. Beschlossen werde 2018 mit einer Weihnachtsfeier. Die Philosophie des VdK sei es, Geld nicht zu horten, sondern jegliche Vereinsaktivitäten zu fördern, so die Kreisvorsitzende. Diese lud alle auf den 22. Juli zum großen Familiengrillfest ins Wildgehege nach Waldshut ein.

Der VdK

Der Wehrer Ortsverband des VdK wurde Ende der 1940er Jahre gegründet. Er zählt 180 Mitglieder. Dem Vorstand gehören an: Walter Kaufmann (Vorsitzender), Rainer Braun (Stellvertreter), Jürgen Fricker (Rechner), Helga Heuschmid-Keiper (Schriftführerin), Marianne Deiss (Frauenbeauftragte), Ewa Bombelka, Heinz Hess und Michael Keiper (Beisitzer).