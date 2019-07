von Barbara halder

Stolze Gesichter und viele Urkunden gab es bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften des TV Brennet-Öflingen 1891. Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Schmid, der gleichzeitig Übungsleiter und auch noch Yogalehrer beim Turnverein ist, berichtet über die wichtige Vereinsarbeit beim größten Verein in Wehr mit über 850 Mitgliedern. Der TV ersetzt stellenweise den Schulsport, da leider viele Sportstunden im Stundenplan gestrichen wurden.

Stolz auf Leistung (von links) Quentin Schuhmann, Julius Heinemann, Brian Nußbaum, vorne Carl Brombach. | Bild: Barbara Halder

Auch Übungsleiterin Barbara Huber weiß aus Erfahrung, dass das Turnen oft nur ein Sprungbrett für Kinder ist, um sich für den Sport im Allgemeinen zu begeistern. Gerade in der heutigen Zeit, wo Bewegungsarmut bei Kindern und Jugendlichen leider viel zu oft vorhanden ist, kann man die hohe Bedeutung von körperlichem Ausgleich durch Sport und Bewegung gar nicht hoch genug schätzen. Schon ab dem ersten Lebensjahr bietet der Turnverein ein Eltern-Kind-Turnen an.

Sophie Baijens bei ihrer Übung auf dem Schwebebalken | Bild: Barbara Halder

Auch bei dem Thema der Inklusion übernimmt der TV als Verein eine Vorreiterrolle. Seit einem halben Jahr ist Carl Brombach, ein 13-jähriger Jugendlicher mit Down-Syndrom, aktiv dabei. In diesem halben Jahr hat er sehr große Fortschritte gemacht. Dank der beständig hohen Anzahl von Übungsleitern ist ein Inklusionskind pro Gruppe möglich.

15 Turner bestreiten Wettkampf

Letzten Sonntag zeigten dann 15 Kinder der Altersgruppe neun bis elf Jahre in der Schulsporthalle in Öflingen ihr Können an verschiedenen Sportgeräten, wie zum Beispiel die Mädchen auf dem Schwebebalken oder die Jungen am Reck. Normalerweise sind in dieser Gruppe, von der ersten bis zur vierten Klasse, 40 Kinder. Aufgrund vieler anderer Feste in der Umgebung bestritten dann 15 Turner den Wettkampf. In der Altersgruppe neun Jahre belegte Julia Bögle den dritten Platz, Nina Reuter den zweiten und Hanna Karla den ersten Platz. Ebenfalls in der Altersgruppe neun Jahre belegte Joy Mangler den dritten, Knur Lara den zweiten und Sophie Baijens den ersten Platz.

Wehr Wehrer Schüler nehmen Klimaschutz in die eigene Hand Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Jungen belegte in der Altersklasse zehn bis elf Jahre Quentin Schuhmann den dritten, Brian Nußbaum den zweiten und Julius Heinemann den ersten Platz. Bei den neunjährigen Jungen kam Niklas Jakob auf den dritten, Lukas Philipowitz auf den zweiten und Simon Philipowitz auf den ersten Platz. Carl Brombach bekam für „ganz viele Punkte“ den tollsten Platz. Insgesamt bekamen alle Sportler zum Abschluss ein großes Dankeschön und einen tollen Applaus. Thomas Schmidt bedankte sich auch bei den Eltern und den Übungsleiterinnen Barbara Huber, Gabi Rothe Melanie Kohlbrenner und Annett Nußbaum.