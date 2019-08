Wehr vor 1 Stunde

Unfallflucht mit 4000 Euro Sachschaden

Seinen silbernen Mercedes GLC stellte am Mittwoch, 14. August, gegen 8 Uhr, ein Mann auf einem großen Parkplatz einer Firma in Brennet am Rhein ab. Als er dann gegen Abend sein Auto in die Garage fuhr, fiel ihm ein Schaden am Heck auf.