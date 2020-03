von sk

Auf offener Straße ist in Wehr am Dienstagmittag ein Mann von einem Unbekannten geschlagen worden. Zum Vorfall kam es laut Polizei gegen 15.40 Uhr in der Dinkelbergstraße. Ein 32 Jahre alter Mann war dort zu Fuß auf dem Heimweg, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Da er die Frage des Unbekannten nicht verstand, beantwortete der Angesprochene diese mit „nein“. Daraufhin bekam er von dem Unbekannten einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschlagenen erlitt eine Platzwunde und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige verließ den Ort des Geschehens unmittelbar nach der Tat. Hinweise auf seine Identität liegen der Polizei vor. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen.