In der Nacht zum Samstag versuchte ein Unbekannter, in eine Wohnung in Wehr in der Hebelstraße einzubrechen. Mitten in der Nacht gegen 1.45 Uhr riss ein Geräusch den Eigentümer aus dem Schlaf. Der Mann sah nach und musste feststellen, dass ein Rollladen an einer Balkontüre hochgeschoben war. Vermutlich gelangte der Einbrecher über einen Betonpfosten des Gartenzauns auf den Balkon. Der Rollladen wurde bei dem versuchten Einbruch leicht beschädigt. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Telefon 07741 8316-0).