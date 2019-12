von sk

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag, 7. Dezember, in Wehr eine Laterne umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall geschah zwischen 1.25 Uhr und 2.15 Uhr. An der Straßenlaterne, die vor einer Bank in der Hauptstraße stand, brach durch den Aufprall der obere Teil ab und krachte auf den Boden. Aufgrund dieser Geräuschkulisse hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0, melden.