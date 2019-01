von sk

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstag in Wehr in der Seebodenstraße ein Verkehrsschild umgedrückt und einen Gartenzaun beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall geschah zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr. Vermutlich beim Wenden und Rangieren touchierte der Unbekannte das Durchfahrtsverbotsschild dort, gegenüber wurden ein Gartenzaun und eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Der vorliegende Schaden dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Aufgrund der Begebenheiten kann der Schaden nur von einem Lastwagen oder Sattelzug verursacht worden sein. Der Polizeiposten Wehr (07762/8078-0) sucht den Verursacher und bittet Personen, die hierzu Angaben machen können, sich dort zu melden.