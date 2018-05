Wehr Unbekannte brechen in Keller ein und nehmen alles Werkzeug mit

Unbekannte brechen in Keller ein und nehmen alles Werkzeug mit

Eigentlich hatten es die Täter auf den Tresor im Keller abgesehen. Sie scheiterten jedoch beim Versuch, den Tresor aufzubrechen. Der zerbeulte Tresor wurde am Morgen danach beim Eingang zum Keller entdeckt. Die EG Einbruch bittet um Hinweise.

Gewaltsam drangen Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses in der Schopfheimer Straße ein und versuchten vergeblich, einen Tresor aufzubrechen. Der Einbruch wurde bemerkt, als am Dienstagmorgen der zerbeulte Tresor direkt beim separaten Eingang zum Keller aufgefunden wurde. Wie sich dann herausstellte, nahmen die Eindringlinge das komplette Werkzeug aus einem Werkzeugwagen mit.

Unter anderem waren das Schraubenzieher und Steckschlüssel in noch unbekannter Anzahl, aber auch Spraydosen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 9 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet die EG Einbruch, Telefon 07741/8316-0.