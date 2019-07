Der Fahrkartenautomat am Bahnhaltepunkt Wehr-Brennet wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Das teilt die Bundespolizei in ihrem Pressebericht mit.

Der Fahrkartenautomat in der Bahnsteigunterführung zu Gleis 2 wurde demnach im Bereich des Banknotenfach aufgehebelt. Ein Zugriff auf die Geldkassette gelang den Unbekannten jedoch nicht, so die Bundespolizei in ihrem Bericht.

Der Automat ist weiter betriebsbereit, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die am Donnerstag in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen am Haltepunkt Wehr-Brennet gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07628/80590 bei der Bundespolizei zu melden.