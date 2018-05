Wehr Umbruch in der Wehrer Pfarrei vor 200 Jahren: Freiherr von Schönau gelingt ein echtes Schnäppchen

Umbruch in der Wehrer Pfarrei vor 200 Jahren: Freiherr von Schönau gelingt ein echtes Schnäppchen

Am 30. Mai 1818 gibt Basel die Herrschaft über die Wehrer Pfarrei ab. Der Freiherr von Schönau erwirbt die Rechte für 24.000 Franken. Eine geringe Summe, angesichts hoher jährlicher Erträge.

Vor genau 200 Jahren, am 30. Mai 1818, endete die Herrschaft der Basler über die Pfarrei Wehr. Mit einem Loskaufvertrag gingen die Rechte und Pflichten der Basler an den Freiherren von Schönau über – für die vergleichsweise geringe Summe von 24 000 Franken. Eine jahrhundertelange Verbindung zwischen Basel und der Pfarrei Wehr ging an diesem Tag zu Ende. Ein Experte für diese Thematik ist der promovierte Historiker und Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Wehrer Geschichte und kennt die Hintergründe, wie es 1818 zu dieser Entwicklung kommen konnte.

Die Pfarrei: Der Ort Wehr wird 1092 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Pfarrei St. Martin zu Wehr selbst wird 1256 in einer Schenkungsurkunde namentlich benannt. Walther von Klingen übertrug das Patronatsrecht über die Kirche und über die im Schloss gelegene Kapelle an die Damen vom Kloster Klingental. Historiker valenta erläutert: „Wehr gehörte damals zum Bistum Konstanz und lag im Einflussbereich des Habsburgers, der wahrscheinlich um 1270 mit dem Erwerb der Burg Werrach aus Walther von Klingens Hand das Wehratal endgültig dem habsburgischen Imperium einverleibte, wo es bis 1806 verblieb.“ Die Eingliederung der Pfarrei in das Kloster Klingenthal wurde vom Papst 1265 bestätigt. Nun gehörten alle Besitztümer, Rechte und Einkünfte der Pfarrei dem Kloster. Dies blieb auch nach der Auflösung des Klosters im Zuge der Reformation so, da die Stadt Basel in die Rechte und Pflichten eintrat. Reinhard Valenta beschreibt, was dies für die Wehrer Pfarrei bedeutete: „In Basel wurde entschieden, wer Pfarrer wurde, nach Basel wurde gezahlt und aus Basel kam so mancher Gulden, worüber sich die Wehrer vor allem Zeiten der Not freuten.“

Die Ausgangssituation: Nach den napoleonischen Kriegen hatte sich im Jahr 1806 die europäische Landkarte grundlegend verändert, auch in der Region waren die Umwälzungen spürbar: Die Eidgenossenschaft erhielt in der Helvetischen Republik eine neue Ausrichtung, Vorderösterreich wurde aufgelöst, das Fricktal dem Kanton Aargau und somit der Schweiz einverleibt. Wehr gehörte fortan zum Großherzogtum Baden. Bald machte sich der Verlust der guten Beziehungen zum Haus Habsburg bemerkbar: Wehr wurde 1813 dem Amt Säckingen zugeteilt und verlor seine Bedeutung als Verwaltungszentrum am Hochrhein. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Wehratal zum Spielball der Gebietsreformen. Die von den Herren auf Schönau geprägte Herrschaft Wehr, zur Jahrtausendwende noch aus Wehr, Öflingen, Schwörstadt, Niederdossenbach, Wallbach, Obersäckingen und Rippolingen bestehend, zerfiel in den kommenden Jahrzehnten.

Die Gründe: Durch die Veränderung der Herrschaftsgebiete hatte der Freiherr von Schönau alle seine alten Einkünfte, die auf der anderen Seite des nun zur Staatsgrenze gewordenen Rheins lagen, verloren. Als Ersatz buhlte er um die Basler Besitztümer im Wehratal. Denn vor allem die finanziellen Erträge machten Martinspfarrei zu einem attraktiven Besitz. Die jährlichen Einnahmen beliefen sich an der Schwelle zum 19. Jahrhundert auf jährlich 61 525 Franken. Diese kamen vor allem durch den großen Zehnt Korn und Hafer, den Heu- und den Weinzehnt Der Wert der Gebäude und zugehörigen Güter belief sich zusammen auf etwa 33 000 Franken. Dem gegenüber standen jährliche Lasten von etwa 19 000 Franken für den Unterhalt des Pfarrherrn, des Personals und der Gebäude. „Eine attraktive Einnahmequelle“, wie Reinhard Valenta betont.

Die Vorgeschichte: Die Wehrer selbst begegneten dem Wechsel der Grundherrschaft mit großem Misstrauen und schlimmen Befürchtungen. Die Herren von Schönau waren bereits seit Mitte des 14. Jahrhunderts vor Ort und bekannt dafür, dass sie vom Volk oft mehr forderten, als die fernen Basler es taten. Aber auch der aufgrund von Baumängeln missglückte Neubau der Martinskirche, der ab 1775 in der alleinigen Verantwortung des Freiherren von Schönau lag, war noch nicht vergessen. Die Folge war, dass 1804 nochmal neu gebaut werden musste. „Die Bauaufsicht wurde allerdings komplett vom Wehrer Pfarrer Mayer ausgeübt“, erläutert Valenta und ergänzt: „Diesmal klappte es wie am Schnürchen, so dass das Gotteshaus 1806 wieder seinen Zweck erfüllte.“

Der Deal: „Für diesen bedeutenden Zehnten zahlt Herr von Schönau eine Avelarsumme von 24 000 Franken in 10 Jahresterminen“, ist in einer Aktennotiz des Jahres 1818 zu lesen. Damit abgegolten war, wie ebenfalls erwähnt wird, zugleich der zweimalige Kirchenneubau, für den die Basler ungefähr ebensoviel Franken ausgegeben hatten. Diese Investition reduzierte auch die Unterhaltungskosten in den kommenden Jahren. „Der Freiherr hatte ein glänzendes Geschäft, ja ein Schnäppchen gemacht“, so Valenta.