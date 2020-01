Wehr – Mit einem vollen Haus wurde am Donnerstag der neue Kindergarten Bündtenfeld offiziell eröffnet. Voll aber nicht nur wegen der weit über 50 Gäste – nach dem Großbrand Anfang Januar hat auch ein Teil des Kindergarten Seebodens hier einen Platz auf Zeit gefunden.

Gute Laune: Eine kleine Delegation des Kindergarten Seeboden bedankte sich musikalisch für die Aufnahme im Bündtenfeld. Schon im April sollen die Kinder in der Realschule bis zum Neubau des Kindergarten ein längerfristiges Übergangsheim finden. | Bild: Julia Becker

Gute Wünsche: Der evangelische Pfarrer Peter Hasenbrink und der katholische Pfarrer Matthias Kirner überbrachten gemeinsam Segen und gute Wünsche für den neuen Kindergarten mit Familienzentrum, aber auch für die zahlreichen am Bau Mitwirkenden. | Bild: Julia Becker

Gute Nachrichten zu Wehrer Kindergärten sind besonders nach dem Schock zum Jahresbeginn offenbar hochwillkommen. Denn neben Bürgermeister, Architekt und den Mitarbeitern des Kindergarten auch fanden sich zahlreiche Gemeinderäte, Vertreter von Landrat und Landtag, Handwerker und städtische Mitarbeiter sowie Vertreter von Kirche und Vereinsleben zur offiziellen Einweihung des Neubaus im Bündtenfeld ein.

Über drei Stockwerke verteilen sich Kindergarten, Familienzentrum und Wohnräume, doch wurde es mit den zahlreichen Gästen schnell eng. Grußworte überbrachten die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) und für den Landrat der Waldshuter Jugendamtsleiter Ulrich Friedlmeier. Die Freude über den Neubau war groß: „Es passt alles gut zusammen“, freute sich Architekt Peter Schanz. Von der modernen ökologischen Bauweise über die Aufteilung und Anordnung der Funktionsbereiche, dem eingehaltenen Budget und Zeitplan bis hin zur engen Zusammenarbeit mit „dem tolle Team der Stadt“. „Das Gebäude ist höchst innovativ“, freut sich auch Bürgermeister Thater, und: „Man spürt die andere Atmosphäre, das Wohlfühlklima, das nicht nur durch die Erzieher entsteht.“ Diese wünschten der Kindergartenleiterin Gabriele van Kreij eine gute Zeit und möglichst viel davon in Form einer riesigen Uhr als Einweihungsgeschenk, überreicht von ihren Kolleginnen des Kindergarten Seeboden.

Gut gefeiert: Die zahlreichen Gäste nutzten die Gelegenheit zum Austausch über der Großprojekt und um einen Blick in die Räume des Kindergartens zu werfen. | Bild: Julia Becker

Schon am Montag war man gemeinsam in die neuen Räume eingezogen. Denn mit dem Brand des Kindergarten Seeboden am 7. Januar kam so manches anders als geplant: Die die Eröffnung des Familienzentrums verzögert sich, da ein Teil der rund 100 Kinder hier kurzfristig untergebracht werden. Aber schon im April soll die mittelfristige Unterkunft im „blauen Gebäude“ der Realschule bezugsfertig sein. Und noch vor den Sommerferien möchte die Stadtverwaltung mit dem Neubau beginnen – vielleicht wieder in Holzbauweise. „Ich würde gerne wieder mit ihnen zusammenarbeiten“, so Architekt Schanz in richtig der städtischen Mitarbeiter, der Jugendbeauftragten Heike Bohnsack-Roth und Michael Herr vom Bauamt.