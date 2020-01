Das Drogeriewesen wurde Ruthe förmlich in die Wiege gelegt, als er am 1. Dezember 1938 als zweites von drei Kindern in Magdeburg zur Welt kam. Schon seine Eltern waren Drogisten. Doch nachdem die fünfköpfige Familie 1952 über Berlin nach Westdeutschland, konkret: nach Duisburg, geflohen war, schlug Klaus Ruthe zunächst als Maschinenschlosser eine andere berufliche Laufbahn ein. Erst 1961 begann er auf Anraten seines Bruders eine Drogistenlehre.

Schon 1965 übernahm Klaus Ruthe die Geschäftsführung seiner ersten eigenen Drogerie in Duisburg. Im Jahr darauf lernte er seine spätere Ehefrau Gisela Herberger kennen. Sie stammte aus Wehr. Hier schloss das Ehepaar Ruthe 1967 nicht nur den Bund fürs Leben, hierher verlagerte die junge Familie im Frühjahr 1973 auch ihr komplettes Leben. Fortan prägte Klaus Ruthe das Stadtgeschehen in Wehr über Jahrzehnte hinweg aktiv mit. Gemeinsam mit seiner Frau übernahm er die Storchendrogerie, die er im Lauf der nächsten Jahre vor dem Hintergrund der gravierenden Veränderungen in der Drogerie-Branche, zu einer Parfümerie umbaute.

Vor allem wurde Ruthe zu einer der treibenden Kräfte der Servicegemeinschaft Wehr: „Er war eines unserer aktivsten Mitglieder und so etwas wie die Seele der Servicegemeinschaft„, erinnert sich der SG-Vorsitzende Peter Hofmeister. Allein 40 Jahre lang war Ruthe deren Schatzmeister. Dazu war er Initiator und Betreuer etlicher neuer Aktionen, darunter den beliebten Nikolausmarkt, den er annähernd 40 Jahre lang federführend organisiert habe, so Hofmeister. Aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements wurde Ruthe zum Ehrenmitglied der Servicegemeinschaft ernannt.

Ausgezeichnet wurde er auch mit der Ehrennadel der Stadt Wehr. Das war im Jahr 2010, als er die Parfümerie in Wehr an seinen Sohn Stephan übergab: „Er blieb so etwas wie die graue Eminenz im Hintergrund, stand immer mit Rat und Tat bereit, machte mir aber keine Vorschriften, wie ich das Geschäft weiterführen sollte“, sagt Stephan Ruthe.

„Er hat ein sehr Menschen gebundenes Leben geführt“, bringt Stephan Ruthe das Leben und Wirken seines Vaters auf den Punkt. Klaus Ruthe gehörte etwa 20 Vereinen an. Besonders angetan hatten es ihm die Städtepartnerschaften Wehrs, aber erst recht die Fasnacht. Hier war er vor allem in der Hexenzunft lange Jahre an vorderster Front aktiv. Auch hier wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Das Menschengebundene galt aber besonders auch auf die Familie, der neben den Geschwistern, den beiden Söhne samt Partnerinnen auch zwei Enkel angehörten: „Die Familie ging ihm immer über alles“, sagt Stephan Ruthe. Seine Eltern hätten sich als Paar unnachahmlich gut ergänzt. Der Verlust seiner Frau vor etwa zehn Jahren sei für Klaus Ruthe folglich ein schwerer Schlag gewesen, unter dem er immer sehr gelitten habe, so Stephan Ruthe.

Danach begann er, sich von seinen Ehrenämtern zurückzuziehen. Ein kritischer Beobachter des Stadtgeschehens in Wehr und der Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft blieb Klaus Ruthe aber im Grunde bis zum Schluss. Vor knapp zwei Jahren begann er schließlich damit, die wichtigsten Eckdaten seines Lebens zu Papier zu bringen. Dabei zog er auch eine Art persönlicher Bilanz: „Wenn ich es noch einmal zu tun hätte, ich glaube, ich würde alles nochmal machen.“