von sk

Der bekannte Wehrer Gipser- und Stuckateurmeister Wolfgang Büche ist am vergangenen Samstag im Alter von 83 Jahren verstorben. Büche wurde am 26. April 1935 in Wehr geboren. Ergriffen hat er den Beruf des Gipsers, der zuvor schon in seiner Familie von zwei Generationen ausgeübt wurde. Seine Lehre absolvierte er in Konstanz. Es folgten neun Gesellenjahre in Grenzach dann die Weiterbildung an der Bundesschule für Gipser und Stuckateure in Heilbronn, mit Meisterprüfung. Wieder zurück in der Grenzecke bekam Büche das Angebot, die Wehrer St.Martins-Kirche oder das Stuttgarter Schloss zu renovieren. Er entschied sich für das Heimatprojekt. Die Fertigstellung dieser anspruchsvollen großen Arbeit war für ihn das Signal, sich selbstständig zu machen. Er übernahm 1962 das elterliche Geschäft, das nach dem frühen Tod seines Vaters über Jahre still lag. Bis 1997 leitete er das Unternehmen, dann übergab er es seinem Sohn Konrad. Auch danach arbeitete er noch an dessen Seite weiter. Den Ausgleich zu seinem Handwerksberuf fand er in seinem Garten und in der Imkerei: 20 Jahre lang, bis 2010, stand er dem Imkerverein Wehratal vor. Büche war 1958 Gründungsmitglied der Geisterzunft. Zehn Jahre lang verkörperte er hier die Figur des "Burgfräuleins". Das Seelenamt mit anschließender Beerdigung findet am Samstag, 2. Februar, um 10.30 Uhr in der St. Martinskirche statt.