Erwin Weinacker wurde am 25. Mai 1935 in Mahlberg geboren und kam als 24-Jähriger nach Abschluss seines Lehramtsstudiums nach Wehr. Hier wurde er binnen kurzer Zeit zunächst Konrektor an der Zelgschule und danach Leiter der Talschule.

Mit 30 Jahren ging er in die Kommunalpolitik. Er trat der SPD bei und rückte für die Partei in den Gemeinderat ein. Zwei Wahlperioden lang, bis Anfang der 70er Jahre gehörte er dem Gremium an. Der SPD blieb er noch wesentlich länger verbunden. Erst vor gut zwei Jahren wurde Erwin Weinacker für 50-jährige Mitgliedschaft in der Partei ausgezeichnet.

Im Jahr 1986 gab der begeisterte Hobbyfotograf eine Zeitungsanzeige auf, mit der er Gleichgesinnte in Wehr suchte. Es sollte die Geburtsstunde der Wehrer Fotofreunde werden, denen Erwin Weinacker 25 Jahre lang bis ins Jahr 2011 vorstand. Mehr als ein Dutzend Ausstellungen veranstaltete der Verein unter Weinackers Ägide. Tausende Besucher strömten herbei, um die gezeigten Fotografien zu sehen. Hinzu kamen regelmäßige Fortbildungen und Kurse für die Mitglieder.

Durch die Fotofreunde Wehr kam Weinacker mit einer weiteren Wehrer Institution in Kontakt, der Volkshochschule. Dort übernahm er den Vorsitz im Beirat. Dieses Amt hatte er 16 Jahre inne. Er sorgte auch dafür, dass die Fotofreunde in die VHS integriert wurden.

Bei Weinackers Verabschiedung von der Spitze der Fotofreunde im Jahr 2011 würdigte Bürgermeister Michael Thater, einstmals selbst ein Schüler des Verstorbenen, dessen enorme Verdienste für den Verein und die Volkshochschule. Erwin Weinacker habe die VHS in ihren Zenit geführt, so Thater in seiner Laudatio. Durch sein großes ehrenamtliches Engagement sei die Volkshochschule der Stadt sehr gestärkt worden. Zudem seien durch die Arbeit der Fotofreunde einmalige Bildzeugnisse der Stadtgeschichte entstanden.

Zwischen seinen beruflichen und familiären Verpflichtungen widmete sich Weinacker verstärkt auch der Kirchenmusik. Er dirigierte lange den evangelischen Kirchenchor, spielte die Orgel der Friedenskirche und organisierte und leitete beeindruckende Konzerte.

Die Abdankungsfeier ist am Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr in der evangelischen Friedenskirche in Wehr.