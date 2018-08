von SK

Zu einer Beschädigung an einem Hyundai kam es am Dienstagabend, 7. August, gegen 18.50 Uhr auf der B 518 zwischen Brennet und Wehr. Diese Strecke befuhr eine 49 Jahre alte Frau talwärts in Richtung Brennet. Vor ihr fuhr ein großer grüner Traktor mit grünem Anhänger und rotem Greifarm. Plötzlich verlor dieser einen großen Ast, über den die 49-Jährige drüber fuhr. Sie hielt an, um den Ast unter dem Auto zu entfernen und nach ihrem Auto zu schauen.

Nachdem sie der Meinung war, dass nichts passiert war, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Bad Säckingen fort. Erst hier fielen ihr Merkwürdigkeiten an ihrem Hyundai auf, woraufhin sie wieder anhielt und sich unter das Auto legte. Dabei sah sie, dass Flüssigkeit aus dem Motorraum austrat. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Traktorfahrer geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Wehr (07762/807 80) in Verbindung zu setzen.

