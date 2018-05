Wehr Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 148 zwischen Wehr und Todtmoos

Auf der L 148 stürzte ein Motorradfahrer am heutigen Samstag durch einen Fahrfehler. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Am heutigen Samstag, kurz nach 12.00 Uhr, wurde über Notruf ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers auf der L 148 zwischen Wehr und Todtmoos gemeldet. Laut Polizeimeldung war eine Gruppe von drei Motorradfahrern talwärts unterwegs, als die ersten beiden Fahrer verkehrsbedingt bremsen mussten. Der nachfolgende Fahrer kam aufgrund eines Fahrfehlers zum Sturz und rutschte gegen eine Natursteinmauer am Fahrbahnrand. Der 21-jährige Schweizer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.